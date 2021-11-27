نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تطوير لعبة ببجي الحديثة 2022 بعدة خطوات بسيطة Pubg Mobile Update by Steps في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم طريقة تطوير لعبة ببجي الحديثة 2022 حيث أن لعبة ببجي هي لعبة عالمية ويتم لعبها بأسلوب تصويب من منظور الشخص الأول أو منظور الشخص الثالث، ويصل عدد اللاعبين إلى 100لاعب، ويهدف الجميع إلى أن يصبحوا الناجين الوحيدين، ويمكن للاعبين الإختيار بين الخوادم التي يكون فيها اللاعب وحده وليس في فريق معين، أو بين الخوادم التي تسمح لشخصين أو أربعة أشخاص بالمشاركة في فريق.

طريقة تطوير لعبة ببجي الحديثة 2022

في بداية كل لعبة ينزل اللاعب بالمظلات من الطائرة إلى الجزيرة، وليس لديهم أي عناصر بعد الهبوط، يمكن للاعبين البحث في المباني والمواقع الأخرى للعثور على الأسلحة والمركبات والمعدات الأخرى، والتي يتم توزيعها عشوائيًا عبر الخريطة في بداية اللعبة، في جميع الحالات يفوز آخر شخص أو فريق على قيد الحياة باللعبة.

يبلغ Brendan Greene مؤسس ومطور ألعاب PUBG 43عامًا وهو مواطن أيرلندي، وقد صنع العديد من الألعاب بموجب حقوق الملكية الفكرية الخاصة به، لكن معظمها فشل، لكن ألعاب PUBG حققت نجاحًا كبيرًا وأصبحت طريقه من أجل الشهرة والثروة.

لعبة ببجي موبايل pubg mobile

شهرة ألعاب ببجي لا تأتي من الإعلانات، بل تحقق أرباحًا من خلال المعاملات الدقيقة، أي شراء الملابس والأسلحة وبعض الأشياء التي توفرها اللعبة مشحونة، كما توفر اللعبة بعض الإعلانات بالإضافة إلى طريقة بيع اللعبة من خلال منصة Steam، لا يعرف الكثير من الناس أن تطوير ألعاب PUBG ليس بالأمر السهل، لأنها ليست لغة برمجة فحسب، بل لها أيضًا شكل من أشكال التعبير، لأن الشخصيات التي تجري وتقود السيارة وتقفز من المباني وتنبطح على الأرض، وغيرها من الحركات هي يحاكيها ممثلون حقيقيون، ويأخذ اللاعبون وأشكالهم نقاط متحركة ويقومون بتثبيتها.

لا تختلف الأسلحة كثيرًا، لأن معايير كل سلاح منفصلة، ولأن هناك فريقًا كاملًا يعمل على شكل مكونات وجزيئات صغيرة للسلاح، والصوت المنبعث منه له أبعاد ورصاصة خاصة به وقدرت لا تتوفر ف الأسلحة الاخرى، لأن مطوري ألعاب ببجي يقضون شهورًا وشهورًا في إنتاج خريطة واحدة فقط، وأحيانًا أكثر من عام، ويتميز الإصدار الأخير من لعبة ببجي بجرافيك عالي الجودة ويحاكي الواقع الذي نعيش فيه، ولهذا فلعبة ببجي تتميز بأنها تخطت جميع الألعاب من حيث الدقة والإثارة وأنها أشهر لعبة قتالية موجودة حاليا.