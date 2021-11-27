نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة شيري تيجو 2022 الجديدة ومواصفاتها في المقال التالي

أعلنت شركة تيجو الشهيرة عن إطلاق الموديل الجيدد وهو سيارة شيري تيجو 2022 والتي ستكون متاحة في الأسواق المصرية فهي تتميز بالعديد من الإمكانيات الجديدة المميزة والتي نجحت من خلالها جذب انتباه الجميع من محبي السيارات والمركبات في العالم العربي، تابعوا هذا المقال لتعرفوا المزيد حول تلك السيارة الجديدة. سيارة شيري تيجو 2022 مواصفات وإمكانيات السيارة الجديدة: تنتمي السيارة شيري تيجو الجديدة للعام الجديد إلى قائمة السيارات الأفضل والأكثر طلباً فهي من الرياضية المتعددة الاستخدامات.

سوف يتم طرح هذا الإصدار الجديد في الأسواق المصرية لعالم السيارات عبر فئة واحدة من التجهيزات.

تتمتع تلك السيارة بمجموعة من التجهيزات الفنية بالإضافة إلى برامج ومعدات الرفاهية ووطرق التحكم كما تم توفير العديد من عناصر الحماية بها.

تم توفير السيارة شيري تيجو 3 الجديدة بكاميرا خلفية والتي تساعدك على سهولة الاصطفاف.

تحتوي السيارة أيضاً على حساسات ركن بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية حتى تتمكن من الحركة للخلف والاصطفاف دون أي مشكلة أو التسبب في حوادث.

تتمتع السيارة الجديدة بفرامل ABS تمنع الانغلاق بالإضافة إلى فرامل EBD كما تحتوي على مثبت سرعة.

تم إدماج منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS في السيارة الجديدة وذلك حمايتك من الصدمات أو منع حدوث أي إصابة في حالة حدوث حادث. مميزات سيارة شيري تيجو 2022 الجديدة: تتمتع السيارة الجديدة بفتحة سقف كهربائية رائعة.

تحتوي قمرة أو لوح القيادة على شاشة ملونة حساسة يمكنها أن تعمل باللمس.

حجم تلك الشاشة ثمانية بوصة والتي يمكنك استخدامها للعديد من الامور ويمكنها عرض عدد كبير من الوسائط.

تتمتع السيارة بعجلة قيادة متعددة الاستعمال وبوظائف عديدة.

يوجد في السيارة نظام صوتي وترفيهي بالإضافة إلى مدخل USB.

تحتوي السيارة على قفل مركزي لجميع أبواب السيارة.

تم إدماج مكيف هواء بالسيارة بالإضافة إلى أربع نوافذ كهربائية.

ترتكز السيارة على جنوط رياضية حجمها سبعة عشر بوصة.

تحتوي السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعتة 1600 سي سي.

قوة المحرك 126 حصانا كما يتمتع بعزم اقصى للدوران 160 نيوتن/متر.

تقدر تلك النسخة الجديدة من السيارة بسعر 250 ألف جنية مصري. الوسوم عمر شويل - جدة سيارة شيري تيجو 2022 الجديدة ومواصفاتها - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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