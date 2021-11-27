ZTE تطلق هاتف Axon 30 Ultra بسرعة متميزة ZTE هي شركة تكنولوجية تابعة لدولة الصين، والتي تخصصت في مجال الاتصالات منذ عام 1985، تهتم الشركة بتصنيع مكونات الحاسوب والهاتف المحمول، واستطاعت الشركة أن تصبح من أكبر 4 شركات لبيع وتصنيع الهواتف الذكية، واحتلت المركز الخامس بين الدول المصدرة لها، وفي الربع الثاني من عام 2013 تم إعلان الشركة كرابع أكبر مورد للهواتف الذكية بحصة 5٪ داخل الأسواق يمكنكم من خلال مقال اليوم معرفة مميزات هاتف Axon 30 Ultra التفصيل.

Xiaomi 30 Ultra تطلق هاتف ZTE

Xiaomi 30 Ultra تطلق هاتف ZTE قامت شركة ZTE بإطلاق النسخة الجديدة من هاتفها تحت مسمى Xiaomi 30 Ultra بذاكرة وصول عشوائي 18 جيجابايت رام ومساحة تخزين داخلية 1 تيارابايت، وبذلك يصبح أسرع هاتف حول العالم، وأطلق على هذا الهاتف اسم نسخة الفضاء لتفوقه على جميع الهواتف الذكية المتواجدة في الأسواق، وكان السبب وراء تسمية الهاتف بهذا الاسم هو نجاح وكالة الفضاء في إرسال مركبة مدارية ومركبة هبوط إلى كوكب المريخ، ويذكر أن هذا الهاتف هو أعلى الهواتف من حيث الأداء بالمقارنة مع الهواتف الأخرى التي قدمتها الشركة، حيث يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت رام.

مميزات هاتف Axon 30 Ultra

مميزات هاتف Axon 30 Ultra نعرض لكم مواصفات هاتف Axon 30 Ultra، أهمها: