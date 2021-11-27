نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ZTE تطلق هاتف Axon 30 Ultra بسرعة متميزة في المقال التالي
ZTE تطلق هاتف Axon 30 Ultra بسرعة متميزة ZTE هي شركة تكنولوجية تابعة لدولة الصين، والتي تخصصت في مجال الاتصالات منذ عام 1985، تهتم الشركة بتصنيع مكونات الحاسوب والهاتف المحمول، واستطاعت الشركة أن تصبح من أكبر 4 شركات لبيع وتصنيع الهواتف الذكية، واحتلت المركز الخامس بين الدول المصدرة لها، وفي الربع الثاني من عام 2013 تم إعلان الشركة كرابع أكبر مورد للهواتف الذكية بحصة 5٪ داخل الأسواق يمكنكم من خلال مقال اليوم معرفة مميزات هاتف Axon 30 Ultra التفصيل.
Xiaomi 30 Ultra تطلق هاتف ZTE
Xiaomi 30 Ultra تطلق هاتف ZTE قامت شركة ZTE بإطلاق النسخة الجديدة من هاتفها تحت مسمى Xiaomi 30 Ultra بذاكرة وصول عشوائي 18 جيجابايت رام ومساحة تخزين داخلية 1 تيارابايت، وبذلك يصبح أسرع هاتف حول العالم، وأطلق على هذا الهاتف اسم نسخة الفضاء لتفوقه على جميع الهواتف الذكية المتواجدة في الأسواق، وكان السبب وراء تسمية الهاتف بهذا الاسم هو نجاح وكالة الفضاء في إرسال مركبة مدارية ومركبة هبوط إلى كوكب المريخ، ويذكر أن هذا الهاتف هو أعلى الهواتف من حيث الأداء بالمقارنة مع الهواتف الأخرى التي قدمتها الشركة، حيث يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت رام.
مميزات هاتف Axon 30 Ultra
مميزات هاتف Axon 30 Ultra نعرض لكم مواصفات هاتف Axon 30 Ultra، أهمها:
- شاشة OLED قياس 6.67 بوصة دقة 1080 بوصة، ومعدل تحديث 144 هرتز في الثانية.
- كاميرا الهاتف رباعية الأولى تقريب 5x، والكاميرا الأساسية 64 ميجا بيكسل، ومستشعر فائق الدقة 8 ميجا بيكسل، أما كاميرا السيلفي تبلغ دقتها 32 ميجا بيكسل.
- معالج الهاتف من النوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، وبطارية سعة 4600 مللي أمبير.
- الهاتف يدعم خاصية الشحن السريع بقوة تصل إلى 66 وات.
- دقة تشغيل الفيديو على الهاتف 8k، و30 إطار في الثانية.
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