طريقة سداد مديونية زين برقم الهوية والاستعلام عن الفواتير مستحقة الدفع

سداد مديونية زين برقم الهوية من أفضل الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها الكرام، حيث تعد شركة زين للاتصالات من أكبر الشركات الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، كما أن الشركة تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، لذا تهتم الشركة بتوفير الكثير من الخدمات المختلفة للعملاء، كما تحرص على تقديم أفضل العروض لهم، بغية الحصول على رضا العملاء، وهو الأمر الذي جعل شركة زين هي الشركة السعودية الأولى، يعد سداد مديونية زين برقم الهوية، هي أحد الخدمات الهامة التي توفرها الشركة لعملائها، بجانب بعض الخدمات الأخرى، كما كفلت شركة زين للعملاء ميزة الاستعلام عن المديونية، والسداد بعدة طرق مختلفة لتناسب جميع عملاء الشركة من مختلف الطبقات.

سداد مديونية زين برقم الهوية

يمكن الاستعلام عن فاتورة زين بأكثر من طريقة مختلفة منها السداد برقم الهوية، وهو على النحو التالي:

الاستعلام عن قيمة فاتورة زين عن طريق استعمال بطاقة الهوية الوطنية للعميل، وتعد تلك الطريقة من أفضل الطرق الإلكترونية التي تقدمها الشركة عن طريق الموقع الرسمي للشركة.

عن طريق استعمال بطاقة الهوية الوطنية للعميل، وتعد تلك الطريقة من أفضل الطرق الإلكترونية التي تقدمها الشركة عن طريق الموقع الرسمي للشركة. ثم تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة زين السعودية.

بعد ذلك يتم التسجيل من خلال الحساب الشخصي للعميل عند توافره، عند عدم وجود حساب، يجب على العميل إنشاء حساب خاص به عن طريق الهاتف النقال، ومن ثم إدخال رقم الهوية الخاص بالعميل، وإنشاء كلمة مرور خاصة به، للحفاظ على خصوصية الحساب، ومن ثم يتم الدخول من خلاله عند الرغبة في الاستعلام أو سداد المديونية.

يتم تسجيل الدخول عن طريق البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى الرقم السري، يليه الذهاب إلى فاتورة زين ومن ثم معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالبطاقة الشهرية للعميل، منها حجم الاستهلاك، والتلقي من الدقائق، بالإضافة إلى موعد التجديد.

تسديد فاتورة زين من خلال الدفع الآلي

كما يمكن للعملاء شركة زين سداد مديونية الشركة عن طريق إمكانية الدفع الآلي وذلك من خلال: