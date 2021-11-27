آيفون يحتضر.. مفاجأة غير سارة

آيفون يحتضر.. مفاجأة غير سارةقال المحلل الشهير بتسريبات أبل "Ming-Chi Kuo" إن شركة أبل ستقضي على أيفون خلال 10 سنوات، ووفقًا لتقرير 9to5mac، يتوقع Kuo أن أيفون سيعيش لمدة تصل إلى 10 سنوات أخرى من الآن، وبعد ذلك ستستبدله أبل بـجهاز واقع معزز، وذلك بحسب تنبؤ Kuo الأخير في مذكرته للمستثمرين.

وجاء في المذكرة: "هدف أبل هو استبدال أيفون بـ جهاز AR في غضون عشر سنوات، وهو ما يعني أن الطلب على سماعات ABF of AR سيتجاوز ما لا يقل عن مليار قطعة في عشر سنوات، وسيكون مورد ABF الوحيد لشركة أبل، Unimicron، المستفيد الرئيسي.

ووفقًا لـ Kuo، ستطلق أبل سماعة رأس AR (الواقع المعزز) جديدة في عام 2022، في الواقع، يرى أن مستقبل الشركة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالواقع المعزز، ويقول إن تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، يعرف أنه على الرغم من أن شركة أبل هي الشركة الأكثر قيمة على الإطلاق، إلا أنها لا تستطيع الاعتماد كثيرًا على منتج واحد، وحتى اليوم، لا يزال نصف إيرادات الشركة يتعلق بجهاز أيفون.

وحتى الآن، ليس من الواضح ما إذا كانت سماعة الرأس AR هذه ستعمل مع أيفون أم لا، لكن ما يبدو واضحًا، مع ذلك، هو أن هذا المنتج يجب أن يعمل مع "نطاق واسع" من التطبيقات بدلاً من مجرد تطبيقات محددة، وبالمثل سيتعين على الشركة أيضًا بيع "ما لا يقل عن" مليار جهاز AR في غضون 10 سنوات.

ويقول Kuo في الملاحظة: "يوجد حاليًا أكثر من مليار مستخدم نشط لجهاز أيفون، إذا كان هدف أبل هو استبدال أيفون بـ AR في غضون عشر سنوات ، فهذا يعني أن أبل ستبيع ما لا يقل عن مليار جهاز AR في غضون عشر سنوات"، وبالمناسبة ، هذه ليست المرة الأولى التي يتوقع فيها محلل مستقبل أبل بلا أيفون، في الواقع ، غيرت أبل في السنوات القليلة الماضية استراتيجيتها لإضافة الخدمات ضمن منتجات الأجهزة والبرامج الخاصة بها ، وهي تساهم اليوم بجزء كبير في إيرادات أبل.