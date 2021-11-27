نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشحن دلوقتي جواهر FREE FIRE طريقة شحن لعبة فري فاير لشراء الجواهر بالخطوات في المقال التالي

انتشرت لعبة فري فاير بين الأطفال في فترة قصيره فتحتوى على حوالي ٥٠ لاعب متفرقين يبحثون علي الأسلحة والمواد لبدء القتال باللعبة فهي محببة عند الأطفال والكبار فيسهل علينا تحميلها من متجر جوجل بلاي ولكنها أحياناً تحتاج إلى النقود لشراء الجواهر وتعددت الطرق لشرائها فيمكن أن تجد الأطفال صعوبة في ذلك فيبتعدوا عن اللعبة، وفيما يلي طرق شحن الجواهر الخاصة بتلك اللعبة. خطوات شحن لعبة فري فاير فيما يلي خطوات شحن جواهر لعبة فري فاير بطل سهولة: أولاً لا بد من كتابة هذا الكود التالي من خلال الهاتف المحمول #100*9*

ثانياً: تظهر لنا قائمة بها عروض وعدد وكميات الجواهر فنحدد القيمة التي تريد أن نشحنها

ثالثا: يجب علينا أن ندخل كلمة مرور خاصة بمحفظة فودافون كاش ثم نقوم بالضغط على كلمة (أوافق)

رابعا: تصل رسالة إلينا بها كود الرقم التأمينى التي سنستخدمها

خامسا: ندخل على متجر (جوجل بلاي )

سادسا: نختار طريقة الدفع من القائمة الرئيسة للمتجر

سابعا: نختار إضافة بطاقة ائتمان لشراء الجواهر

ثامنا: نقوم بإدخال بيانات الفيزا الخاصة بنا حيث تضم رقم الفيزا وتاريخ الانتهاء حيث سنجدهم في رسالة فودافون كاش ثم نضغط على كلمة حفظ .

ثامنا: ندخل على متجر لعبة (فري فاير) ونقوم بشراء الجواهر طريقة أخرى لشراء الجواهر عن طريق موقع الهوية فيما يلي الخطوات الخاصة بشحن جواهر فري فاير: الانتقال إلى الموقع من خلال رابط الموقع الخاص بالهوية فنضغط على شحن جواهر Free Fire مجانا ثم ننقر على بدء تشغيل القرصنة الآن ونستمتع بإطلاق النار مجانا ونقوم بالشحن مجانا.

نضغط على الصفحة التالية ثم نضغط فوق عن جملة اشحن الآن الآن مرة أخرى

يجب علينا أن نحدد مستوى اللعبة الخاص بنا أعلى أو أقل من 20.

يجب علينا إدخال اسم المستخدم الخاص بنا لنربط الحساب والرسوم ثم نكمل باقى الخطوات المتبقية التي يقوم الموقع بسؤالنا بعليها لنقوم بتنفيذها

فإذا قمنا بإتباع هذه الخطوات يمكننا إعادة شحن جواهر Free Fire في حساب اللعبة الخاص بنا بالخطوات التي ذكرناها سابقا الوسوم عمر شويل - جدة اشحن دلوقتي جواهر FREE FIRE طريقة شحن لعبة فري فاير لشراء الجواهر بالخطوات - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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