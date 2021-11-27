نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على سعر ومواصفات هاتف Honor 50 في المقال التالي
تعرف على سعر ومواصفات هاتف Honor 50 يعد هاتف Honor من هواتف الفئة المتوسطة التي تنخفض أسعارها بالمقارنة مع الإمكانيات والمواصفات التي يقدمها، وقد تم إطلاق الهاتف مؤخرا وهو من الهواتف الشبابية التي تمتلك مواصفات خاصة في الشاشة والكاميرا والمعالج، بالإضافة إلى خدمات جوجل، وهنا نعرض لكم مواصفات هاتف Honor 50 وأسعاره في مصر والمملكة العربية السعودية، يمكنكم من خلال السطور القادمة معرفة أهم مواصفات هاتف Honor 50 وكذلك معرفة أسعار هاتف Honor 50 بشكل تفصيلي.
مواصفات هاتف Honor 50
مواصفات هاتف Honor 50 قامت شركة Honor خلال الأيام الماضية بإطلاق هاتف Honor 50 في المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر، ويتمتع الهاتف بمواصفات عديدة سوف نتعرف عليهامن خلال مقال اليوم، أهمها:
- كاميرا خلفية رباعية بمستشعر رئيسي دقته 108 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى مستشعر آخر دقة 8 ميجابيكسل، وزاوية عرض واسعة، كاميرتين دقة 2 ميجابيكسل يمكنها التصوير بعمق، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجابيكسل وفلاش LED، ويدعم الهاتف مكالمات فيديو بدقة 4K.
- يحتوي الهاتف على معالج Snapdragon 778G التابع لشركة كوالكوم الذي يدعم شبكات الجيل الخامس، وذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت.
- تبلغ قوة بطارية هاتف Honor 50 حوالي 4300 مللي أمبير، كما أنها تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات.
- يدعم الهاتف تقنية WiFi 6، ويتوفر الهاتف بأربعة ألوان مختلفة، ويتميز الهاتف بمكرفون إضافي لعزل الضوضاء.
- حجم شاشة Honor 50 تبلغ 6.57 بوصة ودقة FHD، كما تحتوي على ثقب صغير.
- يعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد 11، ولا يدعم الجهاز استخدام كارت ميموري.
أسعار هاتف Honor 50
تختلف أسعار هاتف Honor 50 باختلاف سعة الذاكرة، وذلك كالآتي:
- سعر هاتف Honor 50 سعة 8 جيجابايت 2199 ريال سعودي، أو 9200 جنيه مصري.
- سعر هاتف Honor 50 سعة 256 جيجابايت 2499 ريال سعودي، أو 10400 جنيه مصري.
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