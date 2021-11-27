“حملها في خطوتين” خطوات تحديث لعبة فري فاير ماكس بطريقة سهلة وبسيطة Free Fire Max 2021

نقدم لكم خطوات تحديث لعبة فري فاير ماكس مع العلم أنها هي من اللعب التي اصبح لها جمهور كبير في وقت قصير حيث تعتبر هذه اللعبة هي من أنسب اللعب لكل الإعمار، حيث تكون طريقة اللعب سهلة جدا، فنجد انه يتم رمي 50 لاعب على جزيرة واحداه تكون مليئة بالمعدات والآلات على اللاعبين أن يقوم باستخدامها للنجاة حيث يمكن أن يكون الفائز لاعب واحد وهي البقاء الأقوى ونستعرض لكم كيفية تحديث لعبة فري فاير ماكس من خلال هذا المقال.

خطوات تحديث لعبة فري فاير ماكس

نجد بأن هذه اللعبة تكون متميزة بين اللعب الموجودة، حيث بعد هبوط اللاعب بمظلة على سطح الجزيرة وتبدأ المعركة حين ذاك ويكون البقاء للأقوى، ويقوم اللاعب باستخدام جميع طرق النجاة حتى ينجو ويستطيع الفوز.

عند الهبوض على أرض العراك أول ما يجب فعله هو البحث عن سلاح حتى تستطيع مواجهة الإعداء والبقاء على قيد الحياة، وأصبح لهذه اللعبة كيان كبير وجمهور كبير من اللاعبين وحرصوا على تحديتها باستمرار حتى يستمتعوا بكل ما هو جديد ونجد بأن أخر إصدار تحديث لها كان في أول نوفمبر عام 2021 وسوف نشرح لكم خطوات تحديث اللعبة عن طريق النقط الأتية:

الدخول على جوجل بلاي.

كتابة اسم اللعبة في مكان البحث.

يظهر اسم اللعيبة الذي نبحث عنه.

ثم نقوم بالضغط عليه.

ثم نضغط على كلمة تحديث.

نجد تحديث اللعبة في دقائق معدودة واستمتاع بكل ما هو جديد.

مميزات لعبة فري فاير ماكس بعد التحديث

بعد أن قمنا بشرح كيفية تحديث لعبة فري فاير ماكس نقوم الآن بشرح أهم مميزات اللعبة بعد عملية التحديث من خلال النقاط التالية:-