نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار لعبة روبلوكس الأصلية 2021- 2022 آخر تحديث ألعاب Roblox في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة روبلوكس من الألعاب الممتعة والتي انتشرت بصورة كبيرة منذ عام 2020 وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنها ما زالت حتي الآن لا تتمتع بشهرة الألعاب الكبري مثل ببجي موبايل على سبيل المثال ولا يزال الكثير من الناس في هذا الوقت لا يعلمون عنها الكثير من حيث طريقة التحميل ومدي ما يكون لها من أضرار على الأطفال .

لعبة روبلوكس الأصلية

هذه اللعبة Roblox تتكون من عدد من الألعاب مجمعة يتم صنعها من جانب اللاعبين أنفسهم، حيث أن لعبة روبلوكس عبارة عن منصة كبري تحمل العديد من الألعاب أو ما يسمي باسم يوتيوب الألعاب كما اطلق عليها البعض، وقد تم انطلاق هذه اللعبة في عام 2006 إلا أن شهرتها بدأت في الانتشار منذ العام الماضي 2020 وخاصة بين الأطفال ممن يقل أعمارهم عن 16 عاما .

لعبة Roblox للكمبيوتر

يمكنك تثبيت اللعبة على جهازك الكمبيوتر أو اللاب توب عن طريق أي من الطرق الآتية:

إما بكتابة اسم اللعبة على الويب.

وتثبيت اللعبة على الأجهزة التي تعمل بنظام الويندوز من خلال متجر مايكروسوفت.

كما يمكن الحصول على اللعبة على الهواتف الاندرويد عبر تطبيقات متجر جوجل

وكذلك اللعبة على الهاتف الايفون أو الايباد أوأي من الأجهزة التي تعمل بنظام ios يكون عن طريق تطبيقات متجر ابل

خطورة لعبة روبلوكس

تعمل لعبة روبلوكس في صدد حماية الأطفال من الانجراف إلى ألعاب قد تكون خطيرة من خلال هذه اللعبة أو التحدث اللا عشوائي مع مستخدمي اللعبة في كل مكان حول العالم على توفير عدد من وسائل الحماية يكون منها طرح خاصية تعطيل خيارات الدردشة والتي يمكن أن يقوم بها من يبلغ من العمر اكثر من 13 عاما، مع توفير نظام الإبلاغ عن أي من الرسائل أو المحادثات الغير لائقة عن طريق عدد من البرامج التي تعمل بالنظام الآلي التلقائي .

شرح لعبة Roblox

لعبة روبلوكس من الالعاب التي بلغ عدد تثبيتها لأكثر من 500 مليون، ويتم تثبيتها على جميع الأجهزة من خلال عدد من الطرق التي تم الإشارة إليها، وربما لا يمكن لأجهزة البلاي ستيشن مثل ps5 التعامل مع هذه اللعبة، وما تؤدي إليه من اكثر من عشرات الألعاب وفي هذه الحالة يمكن لمستخدمي مثل هذه الأجهزة الاستمتاع باللعبة عن طريق متصفح الويب.