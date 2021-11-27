تسريبات جديدة تكشف عن مواصفات جبارة لهاتف شاومي Mi 12 X Pro أقوى جوال في 2021

كشفت بعض المواقع الإلكترونية المتخصصة في التقنية عن تسريبات جديدة لهاتف شاومي Mi 12 X Pro الذي يعد الأقوى في سلسلة جوالات الشركة الصينية خلال العام الحالي 2021م، والذي من المقرر الإعلان عنه في ديسمبر المقبل، في حدث استثنائي عالمي. ويأتي ذلك في ظل المنافسة الشرسة التي تخوضها شاومي مع الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج الهواتف الذكية، وبخاصة أبل التي أعلنت عنه أحدث إصدارتها وهو آيفون 13 بفئاته المختلفة في حدث كبير خلال شهر سبتمبر 2021م.

تسريبات جديدة لهاتف شاومي Mi 12 X Pro

وأعلن موقع gsmarena التقني، عن بعض مواصفات هاتف شاومي Mi 12 X Pro المنتظر إصداره قريبًا، حيث لم يتبقى الكثير عن الإعلان الرسمي للهاتف وفق ما أوضحته شركة شاومي مسبقاً بأن الإعلان الرسمي من المُقرر أن يكون في ديسمبر المُقبل، والذي يعد الجيل الجديد لسلسلة هواتف Xiaomi Mi 11X التي كشفت عنها شركة شاومي خلال شهر أبريل الماضي، إذ يأتي الهاتف الجديد المنتظر الإعلان عنه بمواصفاتٍ خرافية تخطف الأنظار، ومنها ما يلي:

يأتي الهاتف بشاشة منحنية على غرار إصدار العام الماضي Mi 11 Ultra.

ونوع الشاشة Super AMOLED، بقياس 6.67 بوصة.

تبلغ دقة الشاسة 400×1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا.

ويمتاز الهاتف بشاشة خلفية صغيرة لرؤية الإشعارات والرسائل الواردة.

بالإضافة إلى وجود كاميرا خلفية ثلاثية بمستشغر رئيسي يأتي بدقة تصل إلى 64 ميجابكسل، متصلة بعدستين بدقة 8 و 5 ميجابكسل.

وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل تعمل مع تقنيات HDR.

وسيحتوي الهاتف على شبكات مكبرات صوت استريو متناظرة في الجزء العلوي والسفلي.

كما يأتي بمنفذين لشرائح الاتصال.

ويتوفر فيه ماسح لبصمات الأصابع مدمج في إطار الجهاز.

مواصفات المعالج والذاكرة في هاتف شاومي 12 X برو

ويأتي هاتف شاومي 12 X برو بمواصفاتٍ عاليةٍ في المعالج الخاص به والذاكرة العشوائية، وذلك على النحو التالي: