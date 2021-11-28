نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل أسلحة في لعبة gta san andreas وكيفية أستخدامها وأماكن تواجدها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمتلئ لعبة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس gta san andreas بأسلحة أكثر من الألعاب الأخرى في الثلاثية المعاد تصميمها حديثًا. حيث جميع الأسلحة في اللعبة ممتعة للغاية، ولكن أي منها أكثر فائدة في جراند ثفت أوتو: سان أندرياس فيما يلي بعض الأسلحة التي يحبها اللاعبون في الثلاثية المعاد تصميمها والأسلحة التي يجدونها أكثر فائدة.

لعبة gta san andreas

تمتلك لعبة جراند ثفت أوتو بعض الأسلحة الملحمية حيث تمتلك كل شيء، بدءًا من مجموعة مختارة من المسدسات والمدافع الرشاشة وحتى العبوات الناسفة التي يتم رميها وإطلاقها. ونسر الصحراء وهو:

يعد نسر الصحراء أحد أكثر المسدسات قيمة في جميع إصدارات GTA.

إنها تحزم لكمة أكثر من البندقية القياسية، وغالبًا ما تكون بندقية قتل طلقة واحدة.

يسعد اللاعبون بمطاردتها في San Andreas حتى تصبح متاحة في Ammu-Nation لاحقًا في اللعبة.

أر بي جي

كانت لعبة تقمص الأدوار في اللعبة الأصلية سلاحًا ممتازًا لتفجير السيارات والمروحيات. حتى إخراج الأعداء أو الشخصيات غير القابلة للعب بتحيز شديد في الشارع كان ممتعًا جيدًا مع الرسومات والمحرك المستخدم في اللعبة، يبدو سلاح RPG الآن ويشتغل بشكل أفضل، مع رسومات متطورة للغاية في الانفجارات.

SMG

يعتبر أدق وأخطر مدفع رشاش في اللعبة.

استنادًا إلى MP5 المعروف على نطاق واسع، يمكن التعرف على هذا السلاح على الفور وهو مفيد للغاية.

بعد أن يصل اللاعب إلى مستوى Hitman من المهارة باستخدام هذا السلاح، يمكن لـ CJ مبارزة SMG، باستخدام اثنين في وقت واحد.

على الرغم من أن هذا يقلل من الدقة، إلا أنه يضاعف من قدرة الذخيرة والأضرار.

وبالتالي، لا يزال SMG هذا اللاعب المفضل في جراند ثفت أوتو.

يمكنك التعرف أيضا على طريقه شحن شدات ببجي.

مولوتوف

واحدة من أفضل مميزات اللعبة هي الرسومات المحدثة للنيران والانفجارات في اللعبة.

هذا هو السبب في أن العديد من اللاعبين يستمتعون بقاذف اللهب وزجاجات المولوتوف.

ويعتبر Molotov مفيدًا عند محاولة إيقاف أعضاء العصابة أو عند الرغبة في إشعال النار في السيارات أو الأعداء في لحظة.

بفضل الرسومات عالية الدقة المحسّنة ، يسعد اللاعبون برمي المولوتوف حول سان أندرياس مرة أخرى.

مينيغون

يمكن أن يتحرك CJ بشكل أسرع أثناء حمل هذا السلاح الكبير في اللعبة المعاد تصنيعها، لكنه لا يزال غير قادر على القفز أثناء حمله. كما تسمح الرسومات المحسّنة لجهاز الريماستر للاعبين برؤية ضوء الرصاص الذي يتم إطلاقه في الليل. ولحسن الحظ، هذا السلاح العملي مدمر بنفس القدر الذي يتذكره المستخدمون من الأصل.