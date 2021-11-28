نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طرق شحن شدات ببجي موبايل 2021 pubg mobile من الموقع الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجي موبايل من الموقع الرسمي، يبحث الكثير من محبي لعبة ببجي في جميع أنحاء الوطن العربي عن الطريقة المخصصة التي يمكن من خلالها شحن شدات بطريقة سريعة، لذلك قد تزايد البحث بشكل كبير على جميع محركات البحث الشهيرة عن طريقة شحن شدات ببجي موبايل من الموقع الرسمي.

ويمكن للاعبين عند شحن شدات ببجي من خلال الموقع الرسمي للعبة الحصول على العديد من الهدايا خاصة سلاح M4 الشهير، وسلاح Akm وغيرها من الاسلحة والأزياء المميزة التي تحصل عليها بشكل مجاني تمامًا بعد شحن الشدات عبر الموقع الرسمي للعبة، ويقوم الموقع أيضًا بإعطاء هدايا على نفس اولايميل من شدات اخرى إذا قمت بشحن عدد محدد من الشدات.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل من الموقع الرسمي

بعد البحث الشديد عن طريقة شحن شدات ببجي موبايل من الموقع الرسمي يمكن الان لجميع محبي ولاعبي لعبة ببجي موبايل القيام بشحن شدات بطريقة آمنة تمامًا، وذلك لان الشحن يكون عبر الموقع الرسمي وليس من خلال أي موقع آخر غير رسمي ، وذلك بعد تعرض الكثير من اللاعبين لسرقة حسابهم بسبب شحنهم لشدات عبر مواقع غير رسمية أو مواقع غير معروفة، لكن مؤخرًا قد اعلنت ادارة لعبة ببجي أن موقع midasbuy هو الموقع الوحيد الرسمي لهم والذي يمكن من خلاله شحن شدات دون هكر وبطريقة آمنة.

خطوات شحن شدات ببجي موبايل

أولًا قم بالدخول إلى موقع midasbuy الرسمي الخاص بلعبة ببجي لشحن الشدات.

بعد الدخول إلى الموقع قم بتسجيل الدخول به او انشاء حساب جديد.

قم بالنقر على كلمة “شراء” ضمن جميع الخدمات المتاحة أمامك في الموقع.

ثم قم بإدخال معرف اللاعب او كما يطلق عليه الاي دي الخاص باللاعب.

قم بتحديد الدولة الخاصة بك.

قم بالضغط على طريقة الدفع واختر طريقة الدفع المناسبة لك.

اضغط متابعة بعد تسجيل رقم الهاتف.

سيصدر لك كود على رقم الهاتف في رسالة نصية.

قم بإدخاله في خانة “ادخل كود التحقق”

وهكذا تكون قمت بشراء شدات ببجي من خلال الموقع الرسمي.

ما هي أهمية شدات ببجي موبايل

يتسأل الكثيرون عن أهمية شدات ببجي وما هي الفائدة التي تعود على اللاعبين من شحن الشدات، وتكمن الإجابة عن ذلك بكل سهولة في كون شدات ببجي موبايل تمكن اللاعبين من الوصول إلى مرحلة الاحتراف وذلك من خلال شراء أسلحة متطورة برسوم مميزة، بالإضافة إلى أن الشدات تمكن اللاعبين من شراء ملابس المواسم الجديدة بالإضافة إلى المركبات.

تحديث ببجي الجديد 2021

وشهدت لعبة ببجي مؤخرًأ إطلاق تحديث جديد لعام 2021 شمل إضافة العديد من المزايا خاصة مع إضافة مود الجودزيلا وكيبنج كونج مما جعل الكثير من اللاعبين يبحثون عن الطرق الشرعية لشحن شدات ببجي لكي يتمكنوا من شراء الملابس والأسلحة الخاصة بالموسم الجديد، كما شمل التحديث الجديد للعبة ببجي إضافة العديد من الخرائط المميزة.

يذكر أن شدات ببجي موبايل تجعل فرصتك في الفوز بالعديد من الجوائز أكثر وأكثر، ويمكنك أيضاً شحن هذه الشدات من خلال التسجيل في الموقع الرسمي الخاص بلعبة ببجي، وبعد ذلك قم بمشاهدة مجموعة من مقاطع الفيديو الموجودة على الموقع ذاته، وهذا يجعلك تحصل على مجموعة من النقاط وذلك كنتيجة لقيامك بمشاهدة هذه الفيديوهات، وبعد ذلك يتم استبدال هذه النقاط بشدات.

وتعتبر لعبة ببجي من أشهر الألعاب الإلكترونية في السنوات القليلة الماضية حيث وجدت إقبالاً كبيرًا بين الشباب في الوطن العربي، خاصة مع المميزات التي طرحتها الشركة المطورة للعبة ببجي، وتعتبر شدات ببجي موبايل هي الوسيلة الأسرع لاحتراف اللعبة والحصول على مميزات يصعب الحصول عليها بدونها، خاصة الملابس والمركبات المميزة.

يذكر أن شدات ببجي موبايل هي العملة التي يمكن من خلالها شراء كل ما يلزم اللاعبين من معدات وأسلحة وملابس جديدة خاصة بعد أن قامت الشركة المطورة للعبة ببجي بإطلاق تحديث منذ أيام قليلة شمل العديد من المزايا خاصة في الخرائط ورويال بلاس وإضافة المزيد من القوة للأسلحة وطرح ملابس متنوعة.