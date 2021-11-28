“الإصدار التاسع” خطوات تثبيت لعبة GTA 9 للكمبيوتر والاندرويد Grand Theft Auto ninth ومميزات هذه النسخة

نقدم لكم خطوات تثبيت لعبة GTA 9، حيث أن لعبة جاتا 9 هي إحدى ألعاب الفيديو الشهيرة بالإضافة إلى أنها أكثرها انتشارًا بين كل من الشباب والصغار والتي نجحت في إصدار ضجة كبيرة بين هاوي الألعاب القتالية وذلك لمتعتهم في ممارسة ذلك النوع من الألعاب، بالإضافة إلى احتوائها على العديد من المستويات المختلفة والشيقة إذ أن هذا العامل هو أحد العوامل الجاذبة للمستخدمين، ولذلك فيما يلي سنعرض لكم طريقة يمكن من خلالها تنزيل اللعبة بجميع إصداراتها لكل من جهاز الاندرويد والكمبيوتر.

خطوات تثبيت لعبة GTA 9

لضمان تنزيل اللعبة على جهاز الأندرويد بشكل سليم مع عدم وجود أي مشكلة تتعلق بعملية التثبيت يرجى اتباع الخمس الخطوات التاليين:

يتم الدخول على رابط تثبيت اللعبة. بعد الانتهاء من عملية التنزيل يرجى الانتقال إلى المجلد الخاص بالتنزيلات والبحث عنها في هاتفك الخاص. يتم التوجه بعد ذلك إلى الخصائص الخاصة باللعبة وتمكين خاصية مصادر غير معروفة حتى يتم إعطاء الأمر بالتثبيت. ثم تابع مشكلة التنصيب ويتوجب عليك الانتظار حتى يتم إنشاء ملف اختصاري خاص باللعبة على الشاشة الرئيسية. بعد ذلك يرجى النقر على الأيقونة الخاصة باللعبة وقراءة التعليمات الخاصة بها ثم بدأ اللعب.

يرجى الأخذ بعين الاعتبار أن خطوات تثبيت اللعبة على جهاز الحاسوب تشبه خطوات تثبيتها على جهاز الأندرويد.

إصدارات لعبة جاتا والشركة المؤسسة

هناك العديد من الإصدارات الأخرى الخاصة باللعبة التي تم إجراء بعض التطويرات على كل إصدار قديم خاص بها للحصول على إصدار حديث ذو خصائص ومميزات أفضل وأكثر متعة إذ وصل عدد الإصدارات حتى الآن لأكثر من تسع إصدارات، وتم الإفصاح من قبل شركة روك ستار وهي المسئولة تن لعبة جاتا عن صدور أول نسخة من اللعبة في عام 1997 والتي قد قامت بتحقيق أرباح خيالية للشركة مما قام بتشجيعها على التأكد من تقديم إصدارات أخرى وتطويرها كل فترة وبالتالي مع زيادة الأرباح أكثر وأكثر، كما تتميز لعبة جاتا الإصدار التاسع بتوفير أكبر قدر من المتعة والتشويق والإثارة للمستخدمين أكثر من الإصدارات السابقة التي تم تطويرها من بداية تأسيس الشركة حتى الوقت الحالي.