مواصفات Macbook pro 2021 سعره في الإمارات، قامت شركة آبل خلال مؤتمرها الصحفي بالكشف عن الجيل الجديد من M1 Max, M1 pro يضاف إلى قائمة منتجات شركة آبل، وهو MacBook pro 2021 مقاس 14 بوصة، 16 بوصة، ويذكر أن هذه المعالجات خلقت طفرة جديدة في عالم الجرافيك، الملفات الصوتية، وتقنية دولبي أتموس، والهوم بود ميني، سوف نتعرف من خلال مقال اليوم مواصفات Macbook pro 2021 أسعار جهاز Macbook 2021 في الإمارات.

مواصفات Macbook pro 2021

اختلف جهاز Macbook 2021 عن غيره من الإصدارات السابقة في الشكل الخارجي والتصميم، كما يتوافر الجهاز بمقاس 14 بوصة، 16 بوصة، ويوجد بالجهاز فتحات ومنافذ جانبية لتصبح قادرة على الاتصال بالريدر، ومدخل HDMI ومنفذ السماعات، وتم تعديل منفذ الشاحن ليصبح مغناطيسي عند تركيبه في المنفذ الجانبي.

اختلف أداء الكاميرا في الإصدار الجديد لتصبح دقة تصوير الفيديو 1080p، بالتالي أصبح من السهل الحصول على جودة أعلى.

يحتوي الجهاز على 6 سماعات ذات أداء متميز عن الإصدارات السابقة، وتمتاز بطارية الجهاز أنها لا تستهلك المزيد من الشحن، كما يمكن شحن الهاتف بشكل سريع خلال نصف ساعة فقط.

أصبحت الرؤية أفضل في جهاز Macbook 2021 بعد تقليل حجم الحافة العلوية لتصبح 3.5 مللي.

تدعم الشاشة تقنية HDR، مما يجعلها قادرة على تحرير مقطع فيديو بشكل احترافي.

قامت الشركة بإزالة التاتش بار العلوي ليحل مكانه لوحة المفاتيح العادية والتقليدية.

أسعار جهاز Macbook 2021 في الإمارات

يبدأ سعر جهاز Macbook 2021 نسخة 14 بوصة في الإمارات من 8499 درهم، بينما يبلغ سعر نسخة 16 بوصة 10599 درهم، ومن الجدير بالذكر أن الجهاز لم يطرح بعد، ولكن يمكن طلب الجهاز عبر الموقع الإلكتروني للشركة للحصول عليه خلال أسبوع فقط، وفي حالة الرغبة في الحصول على مواصفات أعلى ستحصل عليه خلال 3 أسابيع.