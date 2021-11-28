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عمر شويل - جدة شاومي تستعد لإطلاق سلسلة Xiaomi Mix5 تعتبر شركة شاومي من الشركات الرائدة في مجال الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة اللاب توب وغيرها من الالكترونيات الأخرى، وتأتي الشركة في الترتيب الرابع بعد شركة آبل وسامسونج وهواوي، وتمتلك الشركة مقرات رئيسية في سنغافورة، ماليزيا، الهند، وكانت بداية الشركة عام 2011 في السوق الصيني، وانطلقت لتشمل غيرها من الدول الأخرى، وتمكنت من تحقيق أرباح قيمتها 46 مليار دولار، وتستعد الشركة لإطلاق سلسلة جديدة من إصداراتها.

تسريبات بشأن هاتف Xiaomi Mi X 5

قامت شركة شاومي بإطلاق آخر إصداراتها في أغسطس الماضي تحت اسم Xiaomi Mix 4، والذي يتميز بمميزات عديدة أبرزها تقنية شحن 120 وات، وتستعد الشركة لإصدار Xiaomi Mix 5 المتوقع تمتعه بأفضل المواصفات والإمكانات التي يحتوي عليها الهاتف الذكي، وذلك باحتوائه على معالج كوالكوم Snapdragon +888، كما أن هيكل الهاتف مصنوع من السيراميك.

مميزات سلسلة Xiaomi Mix5

مميزات سلسلة Xiaomi Mix5 كشفت العديد من التقارير بشأن الإصدارات الجديدة من هاتف Xiaomi Mix 5 أنها تحتوي على ماسح بصمة الإصبع، وتقنية الجيل الثالث من كاميرا السيلفي أسفل الشاشة، وكاميرا أمامية بدقة 48 ميجا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد دقتها 50 ميجا بيكسل تدعم التقريب البصري بمقدار 5x، وتقريب رقمي بقيمة 120x.

شاشة Xiaomi Mix 5 من النوع OLED مع معدل تحديث مرتفع، ذاكرة الوصول العشوائي سعة 8 جيجابايت، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 120 وات، بالإضافة إلى مكبر صوت استريو، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 12.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة على وشك إطلاق هاتف Xiaomi Mix 5 في مارس المقبل، كما أنها ستطلق إصدار آخر خلال العام المقبل تحت مسمى Xiaomi 12 بمواصفات رائعة تتفوق على هذا الهاتف وغيره من الإصدارات الأخرى.