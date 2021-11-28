شدات ببجي UC مجانا بشكل كامل احصل عليها الان

شدات ببجي UC مجانا هوا ما سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال، وتعتبر لعبة ببجي من الألعاب ذات الشعبية العالية سواء في العالم العربي أو عالميا. تعتبر لعبة ببجي من الألعاب القتالية حيث تبداء اللعبة باسقاط ١٠٠ لاعب من الطائرة علي جزيرة بالمظلات. بعد ذلك يبداء اللاعبين بتجميع الأسلحة والقنابل والدروع الواقية ومستلزمات الصحة من أجل بداية عملية القتال وتصفية اللاعبين. ثم تبداء دائرة القتال في الانكماش مع خروج اللاعب الذي يتعرض للقتل جارج اللعبة ويتكون الفريق من ٤ لاعبين. ثم في النهاية يكون الفائز فريق واحد الذي يستطيع البقاء علي قيد الحياة إلي النهاية، ونتعرف ألان علي طريقة الحصول علي شدات ببجي UC واهميتها في اللعبة.

تتمثل أهمية شدات ببجي UC في الحصول علي الملابس المميزة والأسلحة واسكنات خاصة بتغير مستلزمات اللعبة. كذلك المساعدة في دخول مراحل متقدمة في اللعبة وشراء الدروع وتجعل اللاعب مميز داخل الخريط أثناء اللعب. كما يمكن أستخدام شدات ببجي في شراء الصناديق من داخل اللعبة للخصول علي هدايا مميزة لا تتوفر في الصناديق المجانية.

طريقة الشحن مجانا

في البداية الدخول إلي منصة idea empire الخاصة بشحن ببجي.

ثم سوف تظهر بعض الأسئلة تقوم بالإجابة عليها.

بعد ذلك عليك مشاهدة أكبر قدر من الفيديوهات لتجميع النقاط للشحن.

ثم تقوم بطلب بطاقة جوجل بلاي مجانية بقيمة الرصيد الذي تم تجميعة وتقوم بالشحن.

شحن شدات ببجي UC عن طريق ID

في البداية ربط حساب الجيميل الخاص بك باللعبة.

ثم بداية عملية التسجيل وتخديد الدولة واللغة وعملة البلد.

بعد ذلك إدخال رقم الهاتف وتأكيدة عبر إدخال رمز التأكيد المرسل.

ثم تحديد طريقة الدفع الخاصة بك.

ثم تحديد كمية الشدات المراد شرائها والضغط علي أيقونة تأكيد.

سوف يظهر أمامك كود يجب إدخالة في حساب اللعبة.

ثم تظهر في الحساب الشدات الخاصة بك التى قمت بشرائها.

أصبحت الآن الشدات الخاصة بك جاهزة للاستخدام في حسابك للاستخدام وشراء الاسكنات والاسلحة التي ترغب بها أو شراء صناديق الحظ الخاصة.