ترددات قنوات بطولة كأس العرب نايل سات.. كأس العرب قطر 2021

ترددات قنوات بطولة كأس العرب، حيث يستعلم العديد من المواطنين والمحبين لعشاق كرة القدم، عن الترددات الخاصة التي ستقوم بنقل فعاليات بطولة كأس العرب، حيث تقام بطولة كأس العرب في دولة قطر، وتعتبر هذه البطولة من أهم البطولات التي يهتم بها الوطن العربي، نظراً لان هناك منتخبات كرة قدم عربية تشارك في البطولة، حيث يتم لعب البطولة من خلال تقسيمها إلى أربعة مجموعات، تضم المجموعة الأولى أربعة فرق وهم البحرين، وقطر وسلطنة عمان والعراق، فيما تضم المجموعة الثانية كل من سوريا والإمارات ومنتخب تونس وموريتانيا، فيما تضم المجموعة الثالثة كل من منتخب فلسطين ومنتخب السعودية والأردن والمغرب، وتشمل المجموعة الرابعة منتخبات الجزائر ومنتخب مصر، والسودان ومنتخب لبنان، وسوف نوضح لكم ترددات قنوات بطولة كأس العرب.

ترددات قنوات بطولة كأس العرب

تبدأ بطولة كأس العرب في يوم 30 نوفمبر 2021 بدولة قطر، حيث يستعد 16 منتخب عربي من أجل المشاركة في البطولة، ويسعى كل فريق إلى تقديم مردود جيد خلال تلك البطولة، ويشترك في البطولة عدد كبير من المحترفين من خلال دوريات أوربية قوية مثل الدوري الانجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي وعدد من الدوريات العربية المختلفة، وأبرز هؤلاء النجوم اللاعب المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز وغيرهم من اللاعبين الدوليين المعروفين، ويتم بث البطولة علي عدد من الترددات الفضائية التي تمتلك حقوق بث جميع المباريات والتي سنوضحها لكم في التفاصيل التالية.

ترددات بطولة كأس العرب

فيما يلي الترددات التي تتولي إذاعة جميع المباريات التي تخص البطولة لجميع المنتخبات المشاركة في هذه البطولة:

تردد قناة بين سبورت BeIN Sport

تردد القناة: 11054.

استقطاب القناة: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة beIN Sports MAX

تردد القناة: 12604.

استقطاب القناة: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة الكأس الرياضية

تردد القناة: 11919.

استقطاب القناة: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة بين سبورت اكسترا

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12604.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب القناة: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/5.

وتقوم كافة الترددات الرياضية السابقة ببث جميع المباريات التي تخص البطولة لجميع المنتخبات العربية من خلال المواعيد المحددة لكل مباراة علي حده.