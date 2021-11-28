نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بي إن المفتوحة 2021 الجديد bein sports // القنوات الناقلة كأس العرب بقطر نايل سات في المقال التالي
يبحث عشاق كرة القدم في العالم العربي من المحيط إلي الخليج، الآن عن تردد قناة بي إن المفتوحة الناقلة مباريات كأس العرب بقطر، في الفترة من 2021/11/30 حتى يوم 2021/12/18 القادم لمشاهدة المباريات، ونحن من خلال موقعكم المتميز على الدوام ثقفني، سنقدم لكم أحدث تردد للقنوات لمتابعينا حتى يتمكنوا من أستقطاب القناة بسهولة، وسوف تنقل القناة مع قنوات الكأس القطرية جميع مباريات البطولة على الهواء مباشراً، لذا فمن المؤكد أن البحث سوف يتذايد على التردد الجديد، من قبل عشاق كرة القدم في العالم العربي.
نبذة عن قنوات بي إن سبورت القطرية
قنوات بي إن سبورت هي شبكة قنوات رياضية قطرية، ملك مجموعة بي إن الإعلامية انطلقت عام 2003 تحت أسم قنوات الجزيرة الرياضية، قبل أن يتم تغير الاسم إلي الاسم الحالي بي إن، عام 2014 وبي إن سبورت تعني بالعربية “كن في الرياضة”، الباقة من أشهر الباقات الرياضية ليس في العالم العربي بل في العالم أجمع، تقدم تغطية حية ومباشرة لأقوى البطولات الرياضية العالمية، تضم الباقة 17 قناة رياضية تحمل نفس الاسم، وتبث من أستوديوهاتها في الدوحة العاصمة القطرية.
تردد قنا بي إن المفتوحة الجديد
أطلقت باقة بي إن سبورت قناتين مفتوحتين، تبثان برامجهم بالمجان على مدار 24 ساعة في اليوم، وهما بي إن المفتوحة وقناة بي إن الإخبارية المفتوحة، التي تعرض مقتطفات من جميع المنافسات الرياضية التي تمتلك حقوقها قنوات بي إن سبورتس، ولقطات مصورة وتقارير فيديو حتى يتمكن المشاهد العربي في كل مكان من متابعة أهم الأخبار الرياضية أول بأول، وفيما يلي أحدث تردد لقناة بي إن المفتوحة.
تردد قناة بي إن المفتوحة HD 2021
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11054
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
القنوات الناقلة كأس العرب القادمة
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب بقطر، أن المباريات سوف تنقل على 3 قنوات، وهي بي إن سبورت عالية الجودة على القمر الصناعي نايل سات، وقناة الكأس القطرية 1-2 عالية الجودة تردد 11919 معامل الاستقطاب أفقي، ترميز 27500، معامل تصحيح 6/5، كما تنقل المباريات على قناة بي إن سبورت ماكس 1-2 ماكس، تردد 12604 معامل الاستقطاب أفقي، معامل الترميز 27500.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة بي إن المفتوحة 2021 الجديد bein sports // القنوات الناقلة كأس العرب بقطر نايل سات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.