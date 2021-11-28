- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح لعبة اي فوتبول الجديدة للاندرويد والكمبيوتر تحديث بيس eFootball 2022 في المقال التالي
لعبة اي فوتبول الجديدة 2022 ينتظرها الكثيرين من محبي لعبة كرة القدم، حيث أعلنت شركة كونامي عن التأخير في تحديث لعبة بيس 2022 الجديدة المنتظرة في شهر نوفمبر 2021، حتى يستكمل كافة التحديثات المتوقعة في اللعبة، والتي توجد على الكثير من المتاجر الإلكترونية بعدد من التقييمات الممتازة التي تتم وفقا لما يكون للعبة من مميزات متعددة، تجعل اللاعب يدخل وسط ملعب كرة القدم، ويتعامل مع لاعبين حقيقين بواسطة ما يكون من رسومات مبتكرة وجرافيك فضلا عن ما تحتوي عليه اللعبة من مؤثرات الصوت بالغة الدقة ومحاكاة الواقع.
مميزات لعبة اي فوتبول الجديدة 2022 بيس
- تعمل الرسومات المحاطة باللعبة بشكل جيد على تجسيد ساحة الملعب وكأنها حقيقية.
- اللعبة تحتوي على أشكال من العشب يكون كل منهم شخصية من شخصيات الكرة العالمية.
- تدعم لعبة إي فوتبول بيس عدد من الأنظمة الهامة التي تعتمد عليها الغالبية من الهواتف مثل نظم الاندرويد والويندوز.
- يمكن تشغيل اللعبة على أي من أجهزة البلاي ستيشن وأيضا الايفون.
- تعتمد لعبة بيس والتي تعتبر اشهر نسخ الفوتبول 2022 من حيث الاستخدام على عد من الخطوات السهلة.
لعبة PES 2022 للاندرويد
- يحتاج تثبيت اللعبة إلى هاتف يعمل بنظام الاندرويد 5.0 والأحدث.
- كما أن حجم لعبة اي فوتبول 2021 على الاندرويد هو 96m
- بالنسبة إلى عمليات التثبيت التي حصلت عليها اللعبة الآن تقدر بأكثر من 10 مليون عملية.
- الإصدار الحالي ل بيس هو 5.5.0
لعبة PES 2022 للكمبيوتر
النسخة الأصلية من لعبة اي فوتبول 2022 بيس على جهاز الكمبيوتر يتطلب عدد من الأمور يكون من أهمها:
- مساحة تخزين متوفرة على جهازك الحاسوب تكون بقدر 50 جيجا بايت
- كما يجب من اتصال الحاسوب الآلي بشبكة جيدة للإنترنت
- الذاكرة التي يحتاج إليها التنزيل تتمثل في 8 جيجا بايت
- كما يحتاج تشغيل اللعبة على الجهاز الكمبيوتر الشخصي أو اللاب توب إلى نظام تشغيل ويندوز 64.10 بايت
efootball 2022
لعبة بيس إي فوتبول من ألعاب كرة القدم المثيرة، والتي يستطيع اللاعب فيها اختيار الفريق المناسب له من بين عدد من اللاعبين، واختيار المعلقين الرياضيين من اجل أداء التعليق الصوتي الذي يكون مدعوم في اللعبة، بمختلف اللغات العربية والفرنسية والانجليزية وإيطالية أيضا، وما إلى ذلك من اللغات اليابانية، من أجل بقاء اللاعب في ساحة الملعب لأكبر وقت ممكن وتمكينه من تحريك لاعبي الكرة عن طريق عدد من الأزرار الشفافة الموجودة على الشاشة .
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شرح لعبة اي فوتبول الجديدة للاندرويد والكمبيوتر تحديث بيس eFootball 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.