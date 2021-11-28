شرح لعبة اي فوتبول الجديدة للاندرويد والكمبيوتر تحديث بيس eFootball 2022

لعبة اي فوتبول الجديدة 2022 ينتظرها الكثيرين من محبي لعبة كرة القدم، حيث أعلنت شركة كونامي عن التأخير في تحديث لعبة بيس 2022 الجديدة المنتظرة في شهر نوفمبر 2021، حتى يستكمل كافة التحديثات المتوقعة في اللعبة، والتي توجد على الكثير من المتاجر الإلكترونية بعدد من التقييمات الممتازة التي تتم وفقا لما يكون للعبة من مميزات متعددة، تجعل اللاعب يدخل وسط ملعب كرة القدم، ويتعامل مع لاعبين حقيقين بواسطة ما يكون من رسومات مبتكرة وجرافيك فضلا عن ما تحتوي عليه اللعبة من مؤثرات الصوت بالغة الدقة ومحاكاة الواقع.

مميزات لعبة اي فوتبول الجديدة 2022 بيس

تعمل الرسومات المحاطة باللعبة بشكل جيد على تجسيد ساحة الملعب وكأنها حقيقية.

اللعبة تحتوي على أشكال من العشب يكون كل منهم شخصية من شخصيات الكرة العالمية.

تدعم لعبة إي فوتبول بيس عدد من الأنظمة الهامة التي تعتمد عليها الغالبية من الهواتف مثل نظم الاندرويد والويندوز.

يمكن تشغيل اللعبة على أي من أجهزة البلاي ستيشن وأيضا الايفون.

تعتمد لعبة بيس والتي تعتبر اشهر نسخ الفوتبول 2022 من حيث الاستخدام على عد من الخطوات السهلة.

لعبة PES 2022 للاندرويد

يحتاج تثبيت اللعبة إلى هاتف يعمل بنظام الاندرويد 5.0 والأحدث.

كما أن حجم لعبة اي فوتبول 2021 على الاندرويد هو 96m

بالنسبة إلى عمليات التثبيت التي حصلت عليها اللعبة الآن تقدر بأكثر من 10 مليون عملية.

الإصدار الحالي ل بيس هو 5.5.0

لعبة PES 2022 للكمبيوتر

النسخة الأصلية من لعبة اي فوتبول 2022 بيس على جهاز الكمبيوتر يتطلب عدد من الأمور يكون من أهمها:

مساحة تخزين متوفرة على جهازك الحاسوب تكون بقدر 50 جيجا بايت

كما يجب من اتصال الحاسوب الآلي بشبكة جيدة للإنترنت

الذاكرة التي يحتاج إليها التنزيل تتمثل في 8 جيجا بايت

كما يحتاج تشغيل اللعبة على الجهاز الكمبيوتر الشخصي أو اللاب توب إلى نظام تشغيل ويندوز 64.10 بايت

efootball 2022

لعبة بيس إي فوتبول من ألعاب كرة القدم المثيرة، والتي يستطيع اللاعب فيها اختيار الفريق المناسب له من بين عدد من اللاعبين، واختيار المعلقين الرياضيين من اجل أداء التعليق الصوتي الذي يكون مدعوم في اللعبة، بمختلف اللغات العربية والفرنسية والانجليزية وإيطالية أيضا، وما إلى ذلك من اللغات اليابانية، من أجل بقاء اللاعب في ساحة الملعب لأكبر وقت ممكن وتمكينه من تحريك لاعبي الكرة عن طريق عدد من الأزرار الشفافة الموجودة على الشاشة .