نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث هواتف شاومي المواصفات والمزايا والسعر لهاتف بوكو ام 4 برو فايف جي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظراً لتطور التكنولوجي خلال الفترة الأخيرة تعد الهواتف الذكية من أكثر عمليات البحث، فيعد أسعار الهواتف متغيرة بشكل مستمر في مختلف الأسواق، فقد أصبحت شركة شاومي في ظل ما تطرحه من أحدث منتجاتها وهواتفها الذكية والتي أصبحت تنافس أكبر شركات الهواتف في العالم، فهي الان تتميز بإنها الأكثر مبيعا والأكثر انتشاراً والأكثر تطوراً وتطرح جميع الفئات السعرية لراغبي شراء الفئة المتوسطة، ونذكر من خلال هذا المقال مميزات وعيوب ومواصفات هاتف POCO M4 Pro 5G .

بعد أن طرحت شركة شاومي العالمية مختلف أنواع الهواتف من مختلف الدول العربية، حيث تطرح أنواع من الهواتف الأقل سعراً، حيث تحتفظ ريادتها في الأسواق وخاصة في أسواق الدول العربية ونذكرها في وقت لاحق عبر هذا المقال، علماً بأن هذا الهاتف يتميز ببطارية سعة ٥٠٠٠ مللي أمبير وأندرويد ١١ مع ذاكرة داخلية ١٢٨ جيجا بايت، فضلا عن توافر كاميرا عملاقة تقدم أداء أكثر من رائع في عمليات التصوير، واليوم ومن خلال موقع ثقفني نوضح مزايا ومواصفات وسعر وعيوب هاتف بوكو ام 4 برو فايف جي حتى يتسنى لراغبي الشراء في معرفة الهاتف الجديد بمزايا وعيوبه لكي يشتري الهاتف عن قناعة تامة.

مواصفات هاتف POCO M4 Pro 5G

يتميز هذا الهاتف بإنه يدعم نظام التشغيل لنظام الأندرويد 11.

أن الهاتف مميز بنظام المعالج الخاص به التابع لشركة ميديا تيك من نوع Dimensity 810 5G ويتميز بتكنولوجيا 7 نانو ثماني النواة.

من ضمن هذه المميزات إنه يدعم شبكات الاتصال الخاصة بالجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

أما فيما يتعلق بميزة الاتصال فهو له شريحتين إتصال من نوع Nano.

يتميز بأن له ذاكرة داخلية وفقاً للإصدار الأول تسع حوالي 64 جيجا بايت بجانب ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت .

الإصدار الثاني يتميز بأن له ذاكرة داخلية تسع 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت .

بالإضافة إلى إنه يدعم الهاتف إمكانية الذاكرة الإضافية عن طريق كارت ميموري ويتم وضعه مكان الشريحة الثانية.

بالإضافة إلى إنه يدعم الهاتف إمكانية الذاكرة الإضافية عن طريق كارت ميموري ويتم وضعه مكان الشريحة الثانية. يتميز بأن البطارية تدعم بسعة 5000 مللي أمبير بالإضافة إلى دعم الشحن السريع بقوة 33 واط .

يحتوي هذا الهاتف على كاميرا مزدوجة من الخلف بارزة قليلاً لكل منها دقتها، حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية، أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 المخصصة للتصوير الواسع بالإضافة إلى فلاش ثنائي من نوع ليد فلاش تدعم الكاميرات تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل، بالإضافة إلى أن الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0.

أصبح الهاتف متوفر في الأسواق بهذه الألوان (الأصفر – الأسود – الأزرق).

يتميز بأن وزنه القائم حوالي 195 جرام.

يتميز بإنه يعمل بالبصمة الموجودة في زر الباور بالهاتف.

يحتوى علي راديو FM.

له مكبرات صوت وبلوتوث إصدار 5.1.

يدعم GPS – يدعم النت الهوائي الواي فاي.

مميزات جوال POCO M4 Pro 5G

يحتوي على معالج جديد ومميز له أداء قوي يساعد على تشغيل الألعاب ذات جودة عالية مثل بابجي.

مدة عمل البطارية طول اليوم 24 ساعة ونذكر أنه يتميز بالشحن السريع بقوة 33 واط تصل إلي 100% في 59 دقيقة.

يتميز جوال POCO M4 Pro 5G بإنه يدعم الهاتف الميكرفون الثانوي لعزل الضوضاء أثناء استخدام الهاتف بشكل عام.

كاميرات الهاتف الخلفية مميزة جدا تعطي تجربة مميزة مع وجود الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم خاصية التحكم ال IR Biaster الخاص بالتحكم في الأجهزة الكهربائية.

عيوب موبايل بوكو ام 4 برو:

بحاجة إلى شراء سماعات الأذن نظراً لعدم توافرها.

أن الهاتف لا يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4k

من ضمن عيوب الهاتف إنه لا يمكن استخدام الشريحتين وكارت ميموري في ذات الوقت

أن الهاتف مصنوع من البلاستيك.

علبة هاتف Poco m4 pro 5G

ومن الجدير بالذكر أن الهاتف عند إنتاجه وتوزعيه في السوق بأن العلبة تحتوي على: (هاتف Xiaomi Poco M4 Pro 5G – بالإضافة إلى اسكرينة تم وضعها بشكل مسبق -بجانب رأس الشاحن بقوة 33 واط لسرعة الشحن – جراب ظهر شفاف لحماية الهاتف – دبوس معدني – سلك USB – كتيب التعليمات يوضح كيفية استخدام الهاتف).

سعر هاتف Xiaomi Poco M4 Pro 5G

ونذكر من خلال موقعنا ثقفني أن سعر الهاتف بالدولار يساوي 266 دولار أمريكي، أما سعره في جمهورية مصر العربية فهو يساوي 4200 جنيه، أما في الجزائر فإن سعر الهاتف حوالي 365,444 دينار جزائري، وفي المملكة العربية السعودية وصل سعر الهاتف حوالي ألف ريال سعودي، وفي دولة الإمارات فإن سعر الهاتف الجوال يعادل 980 درهم إماراتي، وسعره في العراق 388086 دينار عراقي.