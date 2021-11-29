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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموقع الرئيسي استبدال اكواد فري فاير 10 الف جوهر صالحة للجميع حتى 2025 في المقال التالي
استبدال اكواد فري فاير حيث لم تستطع Free Fire إكمال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من شهر نوفمبر دون مكافأة ولاء مستخدميها. ولذلك، فإن لقب شعبية متاح في Android و iOS الأجهزة، عرضا جديدا مكافأة مجانية رموز. معهم يمكننا توسيع المخزون في معركة غارينا الملكية، ما عليك سوى استرداد الرموز التالية اليوم، وهي متاحة لجميع اللاعبين العالم.
استبدال اكواد فري فاير
تحتوى أكواد إطلاق النار المجانية الخاصة بنا على أحدث قائمة من الرموز التي يمكنك استردادها مقابل مجموعة من عمليات الفتح والمكافآت المختلفة. ثم يمكن أن يكون الذهب أو الماس أو حتى الجلود أو الحيوانات الأليفة، وجميع الاكواد صالحة فهي جميعا جديدة من موقع استبدال كود فري فاير.
أكواد إطلاق النار المجانية لليوم
|SPEH-FABF-9HSD
|3CYS-QQ95-YTWK
|FFTI-LM65-9NZB
|FBSH-ARE1-0RBU5
|E7SK-E1R6-31H1
|QUZ5-MJPP-Y92E
|8G2Y-JS3T-WKUB
|5G9G-CY97-UUD4
|SPEH-GKWH-GSW9
|ZH6C-DBXF-DSPN
كيفية الحصول على الماس (2021)
- GAME-SCEL-EB18
- SA4G 6OM7 85KM
- HALL-OWEE-NG18
- RPCT JSVB PGLI
- E7SK-E1R6-31H1
- UGAX-G6SW-LZSK
- FFBI 7WET OP0O
- FFIC-DCTS-L5FT
- FFBB CVQZ 4MWA
- FFES-PORT-S3MU
- FFBC-LQ6S-7W25
- LL7V-DMX3-63YK
- 5G9G-CY97-UUD4
- FF6M-1L8S-QAUY
أكواد فري فاير
|كود فاير باس فري فاير
|X90B 1SD6 WSFW
|كود فري فاير غير مستعملة
|G4D1 126E 4D5S
|كود الاستعادة فري فاير
|Y7PS 1HR6 23H4
|كود هدية رقصة الكرسي
|Y7KS 1ER6 23H1
|كود سكار تيتان فري فاير
|D4G1 D33S D5D4
شحن كود فري فاير
|10 الف جواهر
|YAPQSSRUEYVD
|صندوق لوت سلاح أكاديمية المتمردين
|KPHU7KHDRLKW
|استرداد رمز الهدية هذا والمطالبة
|BOOY XB25 NX5D
|الفاير باس
|VAVS 2KLP HYTG
|MP40 الصفراء
|HPZAMSEUEJSX
كيفية استرداد أكواد Garena Free Fire
- أول الأشياء أولاً: ابحث عن موقع قارينا بوابة المكافآت الرسمية، موقع استرداد المكافآت.
- ثانيًا، ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Free Fire الخاص بك من الخيار المحدد: Facebook أو VK أو Google أو Huawei أو Apple أو Twitter.
- ثالثًا: ثم أدخل الرمز المكون من اثني عشر (12) رقمًا في المساحة المتوفرة (ثم تأكد من عدم الخلط بين أرقام معينة والحروف) وتحقق من صحتها.
- الرابع والأخير: ثم بمجرد تأكيدهم للرمز الذي حددته، يكفي انتظار ظهورهم في حسابك.
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