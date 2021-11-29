علوم وتكنولوجيا

الموقع الرئيسي استبدال اكواد فري فاير 10 الف جوهر صالحة للجميع حتى 2025

0 نشر
اسراء محمد 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموقع الرئيسي استبدال اكواد فري فاير 10 الف جوهر صالحة للجميع حتى 2025 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الموقع الرئيسي استبدال اكواد فري فاير 10 الف جوهر صالحة للجميع حتى 2025

استبدال اكواد فري فاير حيث لم تستطع Free Fire إكمال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من شهر نوفمبر دون مكافأة ولاء مستخدميها. ولذلك، فإن لقب شعبية متاح في Android و iOS الأجهزة، عرضا جديدا مكافأة مجانية رموز. معهم يمكننا توسيع المخزون في معركة غارينا الملكية، ما عليك سوى استرداد الرموز التالية اليوم، وهي متاحة لجميع اللاعبين العالم.

استبدال اكواد فري فاير

تحتوى أكواد إطلاق النار المجانية الخاصة بنا على أحدث قائمة من الرموز التي يمكنك استردادها مقابل مجموعة من عمليات الفتح والمكافآت المختلفة. ثم يمكن أن يكون الذهب أو الماس أو حتى الجلود أو الحيوانات الأليفة، وجميع الاكواد صالحة فهي جميعا جديدة من موقع استبدال كود فري فاير.

الموقع الرئيسي استبدال اكواد فري فاير 10 الف جوهر صالحة للجميع حتى 2025

الموقع الرئيسي استبدال اكواد فري فاير 10 الف جوهر صالحة للجميع حتى 2025

أكواد إطلاق النار المجانية لليوم

SPEH-FABF-9HSD 3CYS-QQ95-YTWK
FFTI-LM65-9NZB FBSH-ARE1-0RBU5
E7SK-E1R6-31H1 QUZ5-MJPP-Y92E
8G2Y-JS3T-WKUB 5G9G-CY97-UUD4
SPEH-GKWH-GSW9 ZH6C-DBXF-DSPN

كيفية الحصول على الماس (2021)

  • GAME-SCEL-EB18
  • SA4G 6OM7 85KM
  • HALL-OWEE-NG18
  • RPCT JSVB PGLI
  • E7SK-E1R6-31H1
  • UGAX-G6SW-LZSK
  • FFBI 7WET OP0O
  • FFIC-DCTS-L5FT
  • FFBB CVQZ 4MWA
  • FFES-PORT-S3MU
  • FFBC-LQ6S-7W25
  • LL7V-DMX3-63YK
  • 5G9G-CY97-UUD4
  • FF6M-1L8S-QAUY

أكواد فري فاير

كود فاير باس فري فاير X90B 1SD6 WSFW
كود فري فاير غير مستعملة G4D1 126E 4D5S
كود الاستعادة فري فاير Y7PS 1HR6 23H4
كود هدية رقصة الكرسي Y7KS 1ER6 23H1
كود سكار تيتان فري فاير D4G1 D33S D5D4

شحن كود فري فاير

 10 الف جواهر YAPQSSRUEYVD
صندوق لوت سلاح أكاديمية المتمردين KPHU7KHDRLKW
استرداد رمز الهدية هذا والمطالبة BOOY XB25 NX5D
 الفاير باس  VAVS 2KLP HYTG
MP40 الصفراء HPZAMSEUEJSX

كيفية استرداد أكواد Garena Free Fire

  • أول الأشياء أولاً: ابحث عن موقع قارينا بوابة المكافآت الرسمية، موقع استرداد المكافآت.
  • ثانيًا، ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Free Fire الخاص بك من الخيار المحدد: Facebook أو VK أو Google أو Huawei أو Apple أو Twitter.
  • ثالثًا: ثم أدخل الرمز المكون من اثني عشر (12) رقمًا في المساحة المتوفرة (ثم تأكد من عدم الخلط بين أرقام معينة والحروف) وتحقق من صحتها.
  • الرابع والأخير: ثم بمجرد تأكيدهم للرمز الذي حددته، يكفي انتظار ظهورهم في حسابك.

ed5523d7b9.jpg

الوسوم

error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الموقع الرئيسي استبدال اكواد فري فاير 10 الف جوهر صالحة للجميع حتى 2025 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا