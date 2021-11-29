4 ميزات جديدة لتطبيق واتس آب

4 ميزات جديدة لتطبيق واتس آبتم رصد واتس آب يعمل على مجموعة مختارة من الميزات الجديدة ويقال إن القليل منها سيتم إطلاقه العام المقبل، فمن Instagram Reels على واتس آب إلى عدم وجود حد زمني على زر "الحذف للجميع"، قد تتمنى أن يكون لديك بعض هذه الميزات بالفعل.

وفقًا لمراقبي واتس آب WABetaInfo، يمكن لمنصة الدردشة يومًا ما أن تعرض Instagram Reels، حيث يُعتقد أن لدى Reels مساحة مخصصة على تطبيق واتس آب، وقد يكون هذا جزءًا من خطة Meta لدمج جميع تطبيقات الشبكات الاجتماعية الكبيرة التي تمتلكها.

تسجيل الخروج من واتس آب

ادعى WABetaInfo سابقًا أن واتس آب يعمل على ميزة تسجيل الخروج، وستكون هذه الميزة متوافقة مع التحديث متعدد الأجهزة حيث يمكنك تسجيل الخروج من أحد الأجهزة ولكن تظل مسجلاً في جهاز آخر.

حذف غير محدود للجميع

إحدى الشكاوى الشائعة حول واتس آب هي أنك تحصل فقط على قدر معين من الوقت لحذف رسالة في الدردشة للجميع، فبعد 68 دقيقة و 16 ثانية، ستكون رسالتك موجودة إلى الأبد ويمكنك فقط حذفها بنفسك، حيث يمكن ضبط هذا على التغيير في المستقبل بالرغم من ذلك.

الاختباء من جهات اتصال محددة

يمكنك حاليًا إخفاء آخر مرة كنت فيها على واتس آب ولكن لا يمكنك إخفاؤها عن جهات اتصال محددة، حيث يقال إن الشركة تقوم بتغيير هذا، لذلك عندما تذهب لتغيير إعدادات "آخر ظهور"، سترى خيارًا لـ "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء".

(اليوم السابع)

