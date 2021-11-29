واتساب يُضيف 5 خصائص جديدة قريبًا طال انتظارها.. سهولة ومتعة

يستعد تطبيق واتساب الخاص بالمراسلات الفورية الأكثر شهرة في العالم، إلى إضافة 5 خصائص جديدة قريبًا، للتسهيل وزيادة متعة الاستخدام، وهو من المتوقع أن يستفيد منه أكثر من ملياري مستخدم لهذا التطبيق، فيما يأتي ذلك في إطار التطوير الذي يجريه باستمرار لتحسين الخدمة، وجذب مزيد من المستخدين حول العالم، سميا أن البعض لجأ إلى تطبيقات أخرى للمراسلة خلال الفترة الماضية، عقب الأزمة التي فجرها WhatsApp بسبب الخصوصية والبيانات.

تطبيق واتساب يضيف 5 خصائص جديدة قريبًا

ووفقًا لبعض المواقع التقنية المهتمة بنشر أخبار التطبيقات، ومنها تطبيق واتساب فإن المزايا التي سيضيفها هذا التطبيق الأخضر، ستكون على النحو التالي:

تغيير المهلة الزمنية المتاحة للمستخدمين لحذف الرسائل التي يرسلونها في خلال 7 أيام و8 دقائق، بدلا من حذفها خلال ساعة و8 دقائق و16 ثانية كما يحدث الآن. وهناك ميزة ستضاف، وهي صانع الملصقات، حيث أدخل “واتساب” قبل ذلك صانع الملصقات في إصدار الحاسوب، ويجرى حاليًّا العمل تطبيقها في تطبيق الهاتف، ويسمح واتساب الآن للمستخدمين فقط باستخدام ملصقات موجودة فيه سلفا، أو استخدام ملصقات من طرف ثالث، لكن الجديد سيكون أكثر حرية في ابتكار ملصقات لهم. كما سيسمح “واتساب” للمستخدمين بضبط سرعة تشغيل التسجيلات والرسائل الصوتية، ليكون بمقدورهم زيادة سرعة تشغيل هذه التسجيلات مرتين. ومن المقرر أن يعمل واتساب على إخفاء “آخر مشاهدة” وصورة الحساب، وحجب “الحالة” (status) في التطبيق عن بعض جهات الاتصال. أيضًا، سيكون بمقدور مستخدمي التطبيق تحرير الصور داخله دون الحاجة إلى أداة خارجية، على أن يشمل التحرير اقتصاص جوانب من الصور وإضافة كلمات عليها وخيارات أخرى.

مشكلة غريبة في واتساب على هواتف سامسونج

وتأثر العديد من مستخدمي هواتف سامسونج التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 12 خلال الفترة الماضية بوجود مشكلة غريبة عند مشاهدة مقاطع الفيديو التي يشاركونها عبر WhatsApp، وهي كالتالي: