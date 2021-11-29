نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط تردد قنوات الأطفال 2022.. وتردد قناة كراميش على نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة التردد الجديد لقناة كراميش، وهي تعتبر من أهم قنوات الاطفال وتتصدر يومياً عمليات البحث عبر جوجل لدي الكثير المشاهدين في العديد من البلدان العربية، حيث يتابعها الصغار والكبار على حد سواء، وهي قناة مميزة للأطفال وقد صممت هذه القناة لتكون الأهم والأكثر بين القنوات القوية المتخصصة في مجال برامج الأطفال والمسلسلات والرسوم المتحركة على قنوات الأطفال الخاصة، وسنعرض لكم تردد كراميش 2022 من خلال الأسطر التالية.

قناة كراميش للأطفال

تم إنشاء قناة كراميش للأطفال عام 2009 بتشكيلة مميزة من الأغاني والرسوم المتحركة. قناة كراميش لديها الكثير من المشتركين للأطفال، وكان الهدف الأساسي للقناة تنمية قدرات الأطفال وتحقيق شعبية كبيرة لهم لصالح أولياء أمورهم الذين يريدون إرضاء أطفالهم من خلال مشاهدة قناة كراميش. قناة كراميش تجدد ترددها بين الحين والأخر للتقديم مما يميز من جودة وصوت وصوره. استطاعت القناة أن تحقق العديد من الإنجازات في فترة وجيزة وأصبحت خليفة لعدد مذهل من الأطفال في الوطن العربي بسبب محتواها المميز والمفيد للغاية للأطفال.

قناة كراميش

تتمتع قناة كراميش بعدد ممتاز من المشاهدات وتتابع عددًا مذهلاً من الأشخاص في جميع الدول العربية، حيث يهتم الأوصياء بتواجدها المستمر للأطفال حيث إنها من القنوات العامة التي تقدم محتوى مميزًا ومفيدًا للأطفال، لأنها تتميز بالأغاني المستهدفة المميزة التي تهتم بعقول الأطفال من حيث تعليمهم الأطفال بشكل كبير بمحتوى عام ومميز.

تردد قناة كراميش على النايل سات

وإذا كنت ترغب في تحميل التردد الجديد لقناة كراميش على النايل سات فيمكنك القيام بذلك من خلال ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: ١١٦٠٣.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ: ٤/٣.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة بطوط كيدز للأطفال

التردد 10853.

الإستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة مرح الجديد

التردد 12054.

الإستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

تردد قناة طيور الجنة 2021

التردد: 11393 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

الجودة: HD .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة ميكي 2021

التردد: 11528 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تقدم قناة كراميش عدد كبير من الأغاني الممتعة التي يستمتع بها الاطفال وتنال اعجابهم ومن أبرز هذه الأغاني، أغنية واء واء شو بيبكي، وأغنية بغار من اخي، وأغنية بدي ممية، وأغنية أغنية هرهور، وأغنية اشربو الحليب.