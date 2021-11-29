خطوات شحن ببجي عن طريق الرصيد سوا stc pay موقع Midasbuy

شحن ببجي عن طريق الرصيد سوا من موقع Midasbuy أحد أشهر وأفضل مواقع لعبة PUBG للهواتف المحمولة، وذلك لأنه الموقع الرسمي الوحيد المعتمد من لعبة ببجي، والذي يمكنه الشحن إلى جميع دول العربية من خلال رصيد سوا، ويتيح موقع ميدسباي للاعبين بجمع أدوات Peggy التي يرغبون في شحنها باللعبة بالإضافة إلى هذا يوفر لك موقع أدوات PUBG كهدية مجانية لكل شحنة ترسلها من هذا الموقع للترحاب باللاعب.

شحن ببجي عن طريق الرصيد سوا

يرغب العديد من الأشخاص في التعرف على طريق شحن ببجي من خلال الرصيد سوا عبر شركة الإتصالات stc، حيث أنه بطريقة بسيطة للغاية وسهلة يمكنك الوصول إلى شدات لعبة ببجي وملئ حسابك بشدات منها تشتري كل ما تحتاج إليه في مسيرتك تجاه الفوز والانتصار باللعبة، وذلك عن طريق شحن رصيد حساب اللاعب بموقع Midasbuy .

كل ما عليك فعله هو إتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى صفحة إعادة شحن رصيد لعبة ببجي موبايل.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب pubg الخاص بك.

أدخل صفحة رمز الاسترداد redeem code.

باستخدام pubg mobile unknown cash يمكن للشخص إدخال الكود التي تم شراؤها عن طريق شحن حسابك.

موقع شحن شدات ببجي الرسمي

يقوم العديد من لاعبي لعبة ببجي بشراء الشداد من خلال الرصيد وذلك عن طريق الخطوات التالية:

الانتقال إلى موقع شدات ببجي.

ثم الضغط فوق لعبة PUBG من الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي.

اختر فئة الشدات التي تريد شراءها، ثم اكتب رمز ID.

انقر فوق “موافق”، ثم حدد “Pay By Mobile” من طرق الدفع التي تناسبك.

حدد عدد الشدات التي تحتاجها ثم اضغط على “ادفع الآن”.

ثم عليك القيام بإتباع الإرشادات الواضحة لك لاستكمال عملية الدفع.

وأخيراً يمكنك استلام الشدات من خلال ايميلك الخاص باللعبة.

شحن ببجي عن طريق ال id

يمكننا الذهاب مباشراً إلى موقع شحن شدات ببجي PUBG عبر ID من خلال الموقع الرسمي للعبة ببجي، وحتى تستطيع الحصول على عدد مناسب من الشدات والأدوات والميزات المدفوعة التي تقدمها لعبة ببجي للاعبين.