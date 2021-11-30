نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهاتف الخارق يتحدى النار والآلات الحادة وبقدارات ممتازة وسعر باهظ هاتف Surface Duo 2 في المقال التالي

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