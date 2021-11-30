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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العرب 2021 تردد القنوات المفتوحة الناقلة للبطولة (Bein – Alkas) وجدول المباريات في المقال التالي
كأس العرب 2021 تردد القنوات المفتوحة الناقلة للبطولة حصرا عبر قنواتها والتي يتم بداية نقلها اليوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021 وتستمر حتى 18 ديسمبر 2021، بمشاركة العديد من الفرق العربية المتأهلة للبطولة والتي تم اختيارها للتنافس معا في قرعة بطولة كاس العرب المقامة الشهر الماضي، وقد استعدت جميع الفرق لهذه البطولة للتنافس على الكأس في الفترة المقررة لذلك، كما استعد المتابعين ومشجعي جميع الفرق المشاركة بتنزيل القنوات الرياضية الناقلة والتعرف على القنوات المفتوحة والمشفرة.
كأس العرب 2021 تردد القنوات المفتوحة الناقلة للبطولة (Bein – Alkas) وجدول المباريات
تنطلق بطولة كاس العرب 2021 اليوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021 بمشاركة الفرق العربية المتأهلة للبطولة والتي تم اختيارها للتواجه معا في القرعة التي تم عملها ببداية الشهر الجاري، وتتنافس الفرق على الفوز بالكاس وتم طرح حجز تذاكر المباريات على رابط موقع الفيفا www.fifa.com، وقد قام المشتركين باستلام التذاكر حسب الآلية المخصصة للحجز والدفع والتوصيل استعدادا لحضور المباريات التي تبدا الثلاثاء 30 نوفمبر، وقد قامت الملاعب القطرية بالاستعداد لهذا الماراثون الكبر.
بطولة كاس العرب 2021
تستضيف الدولة القطرية جميع مباريات البطولة على الملاعب الخاصة بها، والتي تم إعدادها من قبل لتستضيف بطولة مونديال قطر 2022، وقد استعدت بعدد كبير من الملاعب المجهزة بشكل جيد لهذه البطولة، وبدأت في التشغيل التجريبي للملاعب بعد إعلانها استضافة عدد من المباريات والبطولات عليها وللترويج الإعلامي لها وبيان الاستعدادات الكبيرة التي قامت بها.
الملاعب التي تستضيف البطولة
- استاد أحمد بن علي.
- استاد الجنوب.
- ستاد البيت.
- استاد راس أبو عبود.
- ستاد الثمانة.
- استاد المدينة التعليمية.
القنوات الناقلة للبطولة حصرا
تقوم القنوات الرياضية القطرية بنقل المباريات حصرا والحفل الافتتاحي للبطولة على الهواء مباشرة، وتقوم القنوات بنقل المباريات على القنوات المفتوحة، الغير مشفرة، وهي قنوات بي ان المفتوحة والكأس المفتوحة.
- قناة BeIN Sports HD المجانية المفتوحة
التردد أفقي: 11054H27500
- قنوات الكأس HD القطرية
- AlKass One HD المفتوحة المجانية
- AlKass Two HD المفتوحة المجانية التردد أفقي: 11919H27500
القنوات المجانية لمجموعة بي ان الرياضية
- قنوات Bein Sports Max HD بي إن سبورت
- BeIN SPORTS MAX HD 1 بي إن سبورت
- BeIN SPORTS MAX HD 2 بي إن سبورت التردد افقي: 12604H27500
|المباريات
|الجولة الافتتاحية
|البطولة
|بطولة كاس العرب 2021
|الموعد والتوقيت
|تبدا الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 وحتى 18 ديسمبر 2021
|الملعب
|استاد أحمد بن علي.
استاد الجنوب.
ستاد البيت.
استاد راس أبو عبود.
ستاد الثمانة.
استاد المدينة التعليمية.
|القنوات الناقلة
|قنوات بي ان المفتوحة – الكأس المفتوحة.
توقيت المباريات الافتتاحية والحفل الافتتاحي
- تنطلق المباريات ابتداء من اليوم الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت القاهرة على قنوات بي ان سبورت الأولى والثانية بملعب أحمد بن على بمباراة تونس وموريتانيا.
- يقوم فريقي العراق وسلطنة عمان بأداء المباراة الساعة 3:00 عصرا بملعب الجنوب.
- بينما يلعب فريق قطر والبحرين الساعة 6:30 مساء على ملعب البيت الأوليمبي الشهير.
- الإمارات وسريا يلتقيان الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.
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