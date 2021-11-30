كأس العرب 2021 تردد القنوات المفتوحة الناقلة للبطولة حصرا عبر قنواتها والتي يتم بداية نقلها اليوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021 وتستمر حتى 18 ديسمبر 2021، بمشاركة العديد من الفرق العربية المتأهلة للبطولة والتي تم اختيارها للتنافس معا في قرعة بطولة كاس العرب المقامة الشهر الماضي، وقد استعدت جميع الفرق لهذه البطولة للتنافس على الكأس في الفترة المقررة لذلك، كما استعد المتابعين ومشجعي جميع الفرق المشاركة بتنزيل القنوات الرياضية الناقلة والتعرف على القنوات المفتوحة والمشفرة.

كأس العرب 2021 تردد القنوات المفتوحة الناقلة للبطولة (Bein – Alkas) وجدول المباريات

تنطلق بطولة كاس العرب 2021 اليوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021 بمشاركة الفرق العربية المتأهلة للبطولة والتي تم اختيارها للتواجه معا في القرعة التي تم عملها ببداية الشهر الجاري، وتتنافس الفرق على الفوز بالكاس وتم طرح حجز تذاكر المباريات على رابط موقع الفيفا www.fifa.com، وقد قام المشتركين باستلام التذاكر حسب الآلية المخصصة للحجز والدفع والتوصيل استعدادا لحضور المباريات التي تبدا الثلاثاء 30 نوفمبر، وقد قامت الملاعب القطرية بالاستعداد لهذا الماراثون الكبر.

بطولة كاس العرب 2021

تستضيف الدولة القطرية جميع مباريات البطولة على الملاعب الخاصة بها، والتي تم إعدادها من قبل لتستضيف بطولة مونديال قطر 2022، وقد استعدت بعدد كبير من الملاعب المجهزة بشكل جيد لهذه البطولة، وبدأت في التشغيل التجريبي للملاعب بعد إعلانها استضافة عدد من المباريات والبطولات عليها وللترويج الإعلامي لها وبيان الاستعدادات الكبيرة التي قامت بها.

الملاعب التي تستضيف البطولة

استاد أحمد بن علي.

استاد الجنوب.

ستاد البيت.

استاد راس أبو عبود.

ستاد الثمانة.

استاد المدينة التعليمية.

القنوات الناقلة للبطولة حصرا

تقوم القنوات الرياضية القطرية بنقل المباريات حصرا والحفل الافتتاحي للبطولة على الهواء مباشرة، وتقوم القنوات بنقل المباريات على القنوات المفتوحة، الغير مشفرة، وهي قنوات بي ان المفتوحة والكأس المفتوحة.

قناة BeIN Sports HD المجانية المفتوحة

التردد أفقي: 11054H27500

التردد أفقي: 11054H27500 قنوات الكأس HD القطرية

AlKass One HD المفتوحة المجانية

AlKass Two HD المفتوحة المجانية التردد أفقي: 11919H27500

القنوات المجانية لمجموعة بي ان الرياضية

قنوات Bein Sports Max HD بي إن سبورت

BeIN SPORTS MAX HD 1 بي إن سبورت

BeIN SPORTS MAX HD 2 بي إن سبورت التردد افقي: 12604H27500

المباريات الجولة الافتتاحية البطولة بطولة كاس العرب 2021 الموعد والتوقيت تبدا الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 وحتى 18 ديسمبر 2021 الملعب استاد أحمد بن علي.

استاد الجنوب.

ستاد البيت.

استاد راس أبو عبود.

ستاد الثمانة.

استاد المدينة التعليمية. القنوات الناقلة قنوات بي ان المفتوحة – الكأس المفتوحة.

توقيت المباريات الافتتاحية والحفل الافتتاحي