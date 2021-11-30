سوبارو تعلن عن إحدى أفضل سيارات الدفع الرباعي لهذا العام

كشفت سوبارو مؤخرا عن سيارة Forester الجديدة التي صنفت من بين أفضل سيارات الكروس أوفر التي ظهرت العام الجاري.
وحصلت السيارة الجديدة على العديد من التحسينات والتعديلات مقارنة بسيارات Forester السابقة، إذ تغير فيها تصميم الواجهتين الأمامية والخلفية، كما تغير تصميم شبك المبرد الأمامي وتصميم ممتصات الصدمات، وحصلت على مصابيح بتصاميم مميزة تعمل بأحدث تقنيات LED.
كما حرصت سوبارو أثناء تطوير هذه المركبة على تزويدها بأحدث تقنيات الأمان، إذ جهزتها بنظام متطور للحفاظ على المسار أثناء الحركة على طرقات السفر، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وزودتها بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية لتسهيل عملية ركنها بشكل آمن.
وستطرح هذه السيارة بعدة نماذج تعمل مع نظامي دفع أمامي ورباعي، وستجهز هذه السيارات بمحركات بنزين بسعة 2.0 ليتر وعزم 150 حصانا، ومحركات بسعة 2.5 ليتر بعزم 185 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.
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