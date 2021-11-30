- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة بيس 2022 موبايل كيفية تحديث اي فوتبول الجديد eFootball PES في المقال التالي
عمر شويل - جدة لعبة بيس 2022 موبايل التي ينتظرها العديد من عشاق ألعاب كرة القدم توفر إصدارات PES Mobile للهواتف الذكية الأندرويد Android والأيفون iPhone من خلال جوجل بلاي Google Play أو App Stor، ودائمًا (شركة كونامي Konami) تصدر تحديثات كل عام، ونحن في انتظار لعبة بيس اي فوتبول التحديث الجديد إصدار الاندرويد Android، والذي تم الإعلان عنه من قبل شركة كونامي باسم efootball 2022، ومن خلال موقع ثقفتي سنتعرف على كيفية تشغيل لعبة PES 2022 للموبايل عند نزول احدث إصدار.
لعبة بيس 2022 موبايل
أصبحت لعبة اي فوتبول بيس من أجمل العاب كرة القدم التذ صدرت من قبل لجميع الأجهزة، وبداية من ديسمبر 2020 تم إصدارها للهواتف الذكية، وقد حظيت على اهتمام أكثر من 100 مليون مستخدم لها، لما بها من أندرية لفرق عالمية في ملعب مباراة برسومات متحركة أكثر واقعية، وما زال تحديث لعبة اي فوتبول بيس 2022 لم يصدر بعد.
أي فوتبول 2022
هناك ملفين للعبة اي فوتبول، حيث أن الملف الأول هو APK ، والثاني هو ملف OBB، الثالث هي التعرف على تثبيت لعبة بيس 2022 موبايل لنظام Android وهي بسيطة للغاية، كل ما على الشخص اتباع التالي:
- القيام بتثبيت ملف APK الأول الذي تقوم بالضغط عليه.
- ثم ستظهر قائمة لتختار منها لعبة PES 2022 موبايل لنظام Android.
- سوف يظهر مجلد التثبيت KONAMI.PESAM بعد فك ضغط المجلد.
- سوف تظهر أمامك ملف جديد وكذلك مجلد فارغ.
- عليك نسخ ملف OBB إلى المجلد لفارغ وتسميته KONAMI.PESAM.
- ثم عليك القيام بنسخ هذا المجلد ونقله إلى ذاكرة الهاتف/ مجلد Android ثم مجلد OBB.
وهنا تكون قد قمت بكل سهولة بالفعل بتثبيت إصدار لعبة بيس 2022 أحدث عمليات النقل والتشكيلة والألعاب والشعار والفرق هو الشعار الأصلي وليس الشعار المقلد.
مميزات لعبة بيس 2022 APK للاندرويد
تتنوع مميزات لعبة اي فوتبول 2022 موبايل مما يفسر الإقبال الضخم على الأشخاص لتشغيلها على الهواتف المحمولة، ومن أبرز هذه الخصائص والمميزات هي كالتالي:
- تجمع اللعبة بين مهام التدريب واللعب لجعلها واحدة.
- كما أن تحميل اللعبة مجاني، وتنزيلها من العديد من المتاجر Google Play لأجهزة الأندرويد أو متجر Apple لأجهزة الأيفون iPhone، وعلى جهاز الكمبيوتر.
- رسومات اللعبة عالية جدًا وهذا أحد الأسباب التي تجعل جميع الأشخاص يفضلونها.
- إعدادات اللعبة بسيطة للغاية ويمكن التحكم فيها بسهولة.
- يدعم لغات متعددة بما في ذلك اللغة العربية.
- كما أن اللعبة تدعم التعليق باللغة العربية، وهو ما لا نجده في معظم ألعاب كرة القدم الأخرى.
- توفر اللعبة ميزة اختيار الموسيقى التصويرية للعبة، والتي كان من المستحيل على اللاعبين القيام بها في الإصدار السابق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لعبة بيس 2022 موبايل كيفية تحديث اي فوتبول الجديد eFootball PES على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.