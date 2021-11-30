نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة بيس 2022 موبايل كيفية تحديث اي فوتبول الجديد eFootball PES في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة بيس 2022 موبايل التي ينتظرها العديد من عشاق ألعاب كرة القدم توفر إصدارات PES Mobile للهواتف الذكية الأندرويد Android والأيفون iPhone من خلال جوجل بلاي Google Play أو App Stor، ودائمًا (شركة كونامي Konami) تصدر تحديثات كل عام، ونحن في انتظار لعبة بيس اي فوتبول التحديث الجديد إصدار الاندرويد Android، والذي تم الإعلان عنه من قبل شركة كونامي باسم efootball 2022، ومن خلال موقع ثقفتي سنتعرف على كيفية تشغيل لعبة PES 2022 للموبايل عند نزول احدث إصدار.

لعبة بيس 2022 موبايل

أصبحت لعبة اي فوتبول بيس من أجمل العاب كرة القدم التذ صدرت من قبل لجميع الأجهزة، وبداية من ديسمبر 2020 تم إصدارها للهواتف الذكية، وقد حظيت على اهتمام أكثر من 100 مليون مستخدم لها، لما بها من أندرية لفرق عالمية في ملعب مباراة برسومات متحركة أكثر واقعية، وما زال تحديث لعبة اي فوتبول بيس 2022 لم يصدر بعد.

أي فوتبول 2022

هناك ملفين للعبة اي فوتبول، حيث أن الملف الأول هو APK ، والثاني هو ملف OBB، الثالث هي التعرف على تثبيت لعبة بيس 2022 موبايل لنظام Android وهي بسيطة للغاية، كل ما على الشخص اتباع التالي:

القيام بتثبيت ملف APK الأول الذي تقوم بالضغط عليه.

ثم ستظهر قائمة لتختار منها لعبة PES 2022 موبايل لنظام Android.

سوف يظهر مجلد التثبيت KONAMI.PESAM بعد فك ضغط المجلد.

سوف تظهر أمامك ملف جديد وكذلك مجلد فارغ.

عليك نسخ ملف OBB إلى المجلد لفارغ وتسميته KONAMI.PESAM.

ثم عليك القيام بنسخ هذا المجلد ونقله إلى ذاكرة الهاتف/ مجلد Android ثم مجلد OBB.

وهنا تكون قد قمت بكل سهولة بالفعل بتثبيت إصدار لعبة بيس 2022 أحدث عمليات النقل والتشكيلة والألعاب والشعار والفرق هو الشعار الأصلي وليس الشعار المقلد.

مميزات لعبة بيس 2022 APK للاندرويد

تتنوع مميزات لعبة اي فوتبول 2022 موبايل مما يفسر الإقبال الضخم على الأشخاص لتشغيلها على الهواتف المحمولة، ومن أبرز هذه الخصائص والمميزات هي كالتالي: