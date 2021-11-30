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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت لعبة GTA V الأصلية للجوالات وتشغيل Grand Theft Auto: San Andreas في المقال التالي
عمر شويل - جدة تثبيت لعبة GTA V الأصلية النسخة الأخيرة من اللعبة الأشهر علي مستوي العالم . حيث يبحث الكثير من عاشقي هذه اللعبة عن كيفية تثبيت . نسخة Grand Theft Auto: San Andreas . كذلك بجانب ما هي المصادر الموثوق بها من المواقع التي تتيح متطلبات التثبيت سواء لنسخة جراند ثفت أوتو سان أندرياس . أو الإصدار الآخر منها Grand Theft Auto: Vice city . حيث أن تثبيت لعبة GTA V للأندرويد لكل نسخة من نسخ جراند ثفت أوتو . تختلف عن الأخري . وذلك وفقاً لنوعية الهاتف أو المتجر المتوافق معه . ومن خلال المقال اليوم سنتعرف علي ما هي المتطلبات في لعبة Grand Theft Auto . والتي سنوضحها لكل نسخة علي حدا .
تثبيت لعبة GTA V الأصلية وكيفية التثبيت من متاجر GTA V المعتمدة
يتم تثبيت لعبة GTA V الأصلية من خلال المواقع الرسمية المعتمدة في جراند ثفت أوتو . ذلك أذا ما كان هاتفك غير هواتف أيفون يتم تثبيت GTA V من جوجل بلاي . أما أذا كان هاتفك أيفون يتم تثبيتها من متجر أبل ستور . ذلك بجانب الموقع الرئيسي الخاص بعلبة جراند ثفت أوتو عن طريق الخطوات التالية :-
- يتم تسجيل الدخول علي المتجر المعتمد للعبة وفقاً لنوع هاتفك .
- كذلك بجانب الدخول علي موقع جراند ثفت أوتو الرسمي .
- كما يتم عبر مربع البحث عن جراند ثفت أوتو تسجيل Grand Theft Auto: San Andreas .
- أذا ما كانت رغبة اللاعب في البحث عن نسخة أخري وليكن Grand Theft Auto: Vice city أيضاً من مربع البحث علي المتجر .
- يجب معرفة سعر جراند ثفت أوتو وفقاً للنسخة المرغوبة وتحديد السعر وفقاً لدولة اللاعب .
- كذلك يتم بعد تحديد النسخة المرغوبة تحديد الوسيلة الخاصة بدفع ثمن لعبة GTA V .
- بعد الخطوات السابقة يتم الضغط علي زر الثتبيت في لعبة جراند ثفت أوتو للأندرويد علي الهاتف .
- كما يسمح بربط لعبة جراند تفت أوتو علي حساب اللاعب في FACEBOOK من خلال بريده الإلكتروني .
- تلك الخطوات التي تم توضيحها الخاصة بتثبيت لعبة جراند ثفت أوتو لهواتف أند رويد .
Grand Theft Auto: San Andreas ومتطلبات التثبيت
فيما يخص متطلبات تثبيت لعبة GTA V الأصلية . سنعرض المتطلبات الخاصة بتثبيت Grand Theft Auto: San Andreas . ذلك لأنها النسخة الأشهر في نسخ جراند ثفت أوتو كما تختلف متطلبات تثبيت لعبة GTA V لأجهزة الكمبيوتر . تلك التي تتطلب مساحة لا تقل عن 40GB تكون فارغة بالكمبيوتر . ولكن متطلبات GTA V APK لهواتف أند رويد هي كالتالي :-
- لعبة جراند ثفت أوتو للأندرويد سان أندرياس تتطلب مساحة فارغة في الجوال 3GB .
- كما يجب توافر معالج بالهاتف بتقنية SNAPDRAGON 865 ثماني النواة .
- كذلك بجانب نسخة Grand Theft Auto: San Andreas تتطلب معالج رسومي قوي .
- الذاكرة العشوائية في هواتف أند رويد يجب أن تكون فارغة بقدر 4GB .
- يفضل أن تكون المساحة الفارغة للذاكرة العشوائية 6GB لتعمل لعبة جراند ثفت أوتو بشكل جيد .
- كذلك بالنسبة لنظام التشغيل في هواتف أند رويد لنسخة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس يكون نظام 11 .
- كما أن هواتف أيفون يكون نظام التشغيل للهواتف نسخة IOS 14 وذاكرة داخلية فارغة بقدر 4GB .
نسخة Grand Theft Auto: Vice city والمتطلبات لتشغيلها علي الهواتف
بعد أن عرضنا المتطلبات لنسخة Grand Theft Auto: San Andreas . وتشغيلها علي هواتف أند رويد نستعرض المتطلبات الخاصة لتشغيل نسخة Grand Theft Auto: Vice city كالآتي :-
- لتشغيل لعبة GTA V فايس سيتي يجب توفير مساحة فارغة بمقدار 2GB علي الهاتف .
- كذلك لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي تتطلب معالج رباعي النواة SNAPDRAGON 720G .
- كما يجب أن يكون المعالج الرسومي الخاص بالهاتف بتقنية متوسطة لتشغيل GTA V .
- أيضاً لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي تتطلب ذاكرة عشوائية فارغة بمقدار 4GB .
- كذلك بجانب تلك المتطلبات يجب أن يكون نام تشغيل الهاتف إصدار نسخة 9.0.1 .
- تلك هي المتطلبات الخاصة بتشغيل نسخة Grand Theft Auto: Vice city .
تثبيت لعبة GTA V الأصلية والمتطلبات الخاصة بكلاً من . نسخة Grand Theft Auto: San Andreas تم عرضها تفصيلياً . كذلك بجانب المتطلبات الخاصة بنسخة Grand Theft Auto: Vice city تلك النسختين التي تختلف . متطلباتها عن أجهزة الكمبيوتر . كما تم أرفاق بعض المقالات والروابط الخاصة بها في هذا المقال . للتعرف علي تفاصيل نسخ عديدة من جراند ثفت أوتو تلك اللعبة الممتعة لكي ما يتم معرفة تفاصيل كل نسخة . فيما يتعلق بالمتطلبات الخاصة بها من خلال المتارج الرسمية المعتمدة في لعبة gta v . التي تختلف المتطلبات الخاصة بها للهواتف عن الأجهزة الإلكترونية الأخري .
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