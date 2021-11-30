بطولة كأس العرب 2021.. القنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس العرب

بطولة كأس العرب 2021، أحد البطولات الكروية الجديدة التي تلقي كبيراً من البحث بين عدد كبير من المحبين لمباريات كرة القدم بجميع الوطن العربي وللجاليات المقيمة بالخارج، وتقام مباريات بطولة كأس العرب في دولة قطر التي تحتضن البطولة واستضافة اللاعبين علي ملاعبها، وتقام البطولة من خلال تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث يشارك في البطولة 16 منتخب عربي، حيث تم تقسيم البطولة إلى أربعة مجموعات، وتستمر البطولة حتى يوم 18 ديسمبر من الشهر المقبل، ويمكن لجميع متابعينا التعرف على تفاصيل المجموعات والقنوات الناقلة لبطولة كأس العرب 2021، وذلك من خلال التفاصيل التالية.

مجموعات بطولة كأس العرب 2021

الاتحاد الدولي لكرة القدم عمل علي تنظيم البطولة من خلال تقسيمها إلى مجموعات رياضية، كل مجموعة مقسمة إلى أربعة فرق، وفيما يلي تفاصيل المجموعات:

المجموعة الأولى: منتخب البحرين، سلطنة عمان، منتخب العراق، منتخب دولة قطر.

المجموعة الثانية: منتخب موريتانيا، منتخب سوريا، منتخب الإمارات، منتخب تونس.

المجموعة الثالثة: منتخب فلسطين، منتخب الأردن، منتخب السعودية، منتخب المغرب.

المجموعة الرابعة: منتخب السودان، منتخب لبنان، منتخب مصر، منتخب الجزائر.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب

القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب 2021 في قطر سوف تكون من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس المفتوحة علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وسهيل سات، فقد تم الإعلان عن حصولها على حقوق بث مباريات البطولة من خلال تردداتها المفتوحة beIN SPORTS HD، ويسرى نظام لعب البطولة علي أن يتأهل الفريق الأول والفريق الثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، حتي يتم المواجهة بنظام خروج الفريق المنهزم حتى المباراة النهائية المحدد لهافي يوم 18 من شهر ديسمبر الشهر المقبل، وتبدأ البطولة من خلال 4 مباريات، تجمع بين كل من مجموعة منتخبات تونس وموريتانيا ومنتخب العراق وعمان، ومنتخب قطر ومنتخب البحرين، ومنتخب الإمارات وسوريا.

تردد قناة beIN SPORTS HD 1 نايل سات

تردد القناة: 11013.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة beIN SPORTS HD 1 على سهيل سات