نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت لعبة Grand Theft Auto: Vice city بطريقة أمنة وشروط تشغيل GTA V APK في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت لعبة Grand Theft Auto: Vice city ، على الجوالات الاندرويد والايفون الآن بطريقة سهلة وأمنة في ثلاثة خطوات بالنسبة لكلا النظامين أندرويد و IOS. حيث أن لعبة GTA V الأصلية هي لعبة تشويقية تقوم بدخول مستخدمي اللعبة في حالة من المغامرة وعالم مختلف عن الواقعية. حيث يقوم المستخدم بالدخول في صورة شخص سئ السمعة يقوم بالسرقة والقتل وسرقة أدوات الشرطة. كما يقوم باستخدام الملابس المخصصة بهم. وذلك كان من خلال اللعب عن طريق الكمبيوتر منذ أكثر من عشرون عاما. حيث أصدرت شركة روك ستار جيم العلامة التجارية للعبة GTA V APK. إصدارت كثيرة مثل لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي. ولعبة Grand Theft Auto: San Andreas كل ذلك كان يعمل بطريقة أحترافية على أجهزة الكمبيوتر. حتي أجتياح عالم الجوالات بنظام أندرويد وايفون كما تم صدور إصدارات مخصصة لهذه الأنظمة ليتمتع المستخدم في أي وقت بلعبة. واليوم من خلال موقع ثقفني. سوف نسرد لكم بالخطوات كيفية تثبيت لعبة Grand Theft Auto: Vice city للجوالات وشروط التشغيل وذلك من خلال السطور التالية.

تثبيت لعبة Grand Theft Auto: Vice city للاندرويد والايفون

تمتلك لعبة GTA V للاندرويد والايفون شهرة واسعة علي مستوى العالم. حيث اجتازت شهرتها أكثر من عشرون عاما تحديدا من وقت صدورها عام 2001. حيث قام بلعبها أجيال كثيرة حتى وقتنا هذا. ولكن في الآونة الأخيرة اجتاح عالم الجوالات الألعاب الإلكترونية ويمكن تثبيت أي لعبه إلكترونية على الكمبيوتر يمكن أيضا تثبيتها علي الجوالات والتي تعمل بنظام أندرويد وايفون. ولتثبيت لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي علي نظام أيفون واندرويد يجب إتباع الخطوات القليلة القادمة.

يجب علي مستخدمي كلا النظامين ايفون واندرويد التوصيل بلأنترنت أولا.

كما يجب الدخول علي جوجل بلاي من جوالات أندرويد. كما يتم الدخول علي آبل ستور لأنظمة IOS.

ثم كتابة لعبة Grand Theft Auto في بحث جوجل بلاي و آبل ستور.

في بحث جوجل بلاي و آبل ستور. وسيقوم النظامين بإظهار إصدارات عديدة منها لعبة GTA V الأصلية فايس سيتي و إصدار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas وإصدار جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز.

فايس سيتي و إصدار وإصدار جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز. الآن أعزائي مستخدمي نظام أندرويد و IOS يجب الضغط علي إصدار فايس سيتي.

ثم النقر علي مربع القيمة المقدرة بــ 20 ريال سعودي للاندرويد و5 دولار مقدرة في آبل ستور.

والآن يجب دفع قيمة اللعبة بطرق الدفع الإلكترونية المختلفة لكلا النظامين.

بعد عملية الدفع الناجحة سيظهر مربع التثبيت يجب الضغط عليه وسوف تثبت اللعبة بنجاح علي الجوال الأندرويد أو الأيفون.

شروط تشغيل GTA V APK لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي للايفون والأندرويد

تثبيت لعبة Grand Theft Auto: Vice city هذا أقدم إصدارات لعبة Grand Theft Auto ويسعى الكثير من محبي اللعبة بتثبيتها على جوالاتهم مع لعبها أيضا علي أجهزتهم المكتبية. كما لا تتطلب لعبة GTA V للاندرويد أو الأيفون متطلبات كثيرة وتعجيزية مثل إصدار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas الأقوى في التشغيل والتصميم والتي تتطلب كثير وكثيرا من المتطلبات. ولشروط تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي يجب إتباع التالي.

تتطلب اللعبة سعة تخزين في أندرويد وايفون لا تقل عن 3 جيجا بايت.

كما تتطلب أيضا GTA V APK للاندرويد ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت. أما بالنسبة لنظام IOS تتطلب ذاكرة عشوائية 2 جيجا فقط.

للاندرويد ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت. أما بالنسبة لنظام IOS تتطلب ذاكرة عشوائية 2 جيجا فقط. اللعبة تعمل بشكل متوسط علي الجوالات حيث تعمل على معالج متوسط للاندرويد واي معالج لأجهزة ايفون وذلك نظرا لقوة ايفون في المعالجات.

لا تتطلب لعبة Grand Theft Auto فايس سيتي معالج رسوميات لعرض جرافيك اللعبة بجودة عالية حيث يكتفي بمعالج رسوميات متوسط في كلا النظامين.

فايس سيتي معالج رسوميات لعرض جرافيك اللعبة بجودة عالية حيث يكتفي بمعالج رسوميات متوسط في كلا النظامين. كما تعمل اللعبة علي نظام أندرويد 10. وIOS 9.

أعزائي محبي الألعاب الإلكترونية لقد سردنا لكم خطوات تثبيت لعبة Grand Theft Auto: Vice city للاندرويد والايفون. كما سردنا أيضا شروط لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي لتشغيلها على أنطمة الاندرويد والأيفون. نتمنى ان تقوموا بتثبيتها بنجاح دون مشاكل. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.