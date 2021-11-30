آلية تثبيت تحديث لعبة ببجي موبايل 1.7 pubg mobile وما هي الإضافات الجد

يجب أن يكون لاعبي ببجي موبايل على إطلاع أن لعبة ببجي العالمية PUBG MOBILE أنها اختصار للعبة Player Unkonwn’s Battle Ground Exhilaration كما أنها ترتبط بحساب جوجل بلاي وبالتالي لن تضطر إلى إنشاء حساب على WeChat أو QQ

بالإضافة على أن هذه اللعبة تشبه ألعاب Battle Royale، حيث أن اللعبة تبدأ بمشاركة العديد من اللاعبين حوالي المئة لاعب في ساحة القتال الخاصة باللعبة وفي النهاية لا ينجو منهم سوى لاعب واحد فقط ويظل على قيد الحياة، وفي حال كنت ترغب في أن تصبح أنت الفائز لا يجب عليك سوى الاستمرار في التنقل عبر جميع أنحاء وزوايا الجزيرة لضمان الحصول على أفضل الأسلحة والمعدات، في يلي سنتعرف على المزيد من المعلومات حول تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد.

تنزيل تحديث ببجي موبايل 1.7 الجديد

قامت ببجي موبايل الأصلية بالإعلان بشكل رسمي عن تواجد بعض المشاكل التي تواجه بعض المستخدمين أثناء تنزيل التحديث الخاص باللعبة ببجي موبايل 1.7 أخر إصدار على الهواتف الأندرويد إذ أنه من الممكن عدم إتاحة خيار التحديث حتى الآن بالمتجر بالنسبة لبعض الأشخاص، وتقوم اللعبة بتقديم بشكل تدريجي الإصدار الأخيرة على متجر Google Play وذلك حتى يستطيع اللاعب الاستمتاع بالإضافات، وفي حال عدم توفر الخيار الذي يمكن من خلاله الحصول على الإصدار الجديد، فيجب على اللاعبين الانتظار والتحلي بالصبر حتى يتم الحصول على تحديث ببجي الحديث لعام 2021 برقم إصدار 1.7 آركين، كما يتوجب على جميع اللاعبين القيام بتثبيت التحديث الجديد وذلك حتى يكون في قدرة اللاعبين دعوة بعضهم البعض والحصول على فريق لخوض المباريات معًا وذلك لعدم تمكن اللاعب من القيام بدعوة صديقه إذا كانت الإصدارات متفاوتة.

موعد تحديث لعبة ببجي موبايل

تم الإعلان من قبل لعبة ببجي العالمية أنه سيتم عودة أوضاع اللعبة القديمة والتحديث الإضافي على مدار شهر نوفمبر الحالي، وذلك لكثرة الإلحاح أن تعود الأوضاع مرة أخرى كالسابق بناءً على طلب عدد كبير من اللاعبين، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار أن عملية تنزيل التحديث الجديد من لعبة ببجي لا يمكن الحصول عليه بشكل تلقائي ولكن يجب أن يتم تثبيته يدويًا عن طريق اللجوء إلى المتجر الإلكتروني والقيام بالنقر على خاصية التحديث لضمان إتمام العملية.