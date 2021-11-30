نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاند روفر ديفندر 2021 وأهم مميزات السيارة الجديدة في المقال التالي

تعد سيارة لاند روفر ديفندر 2021 الجديدة من أشهر السيارات التي تم الكشف عنها على الساحة في الفترة الاخيرة وهي من السيارات العائلية الرائعة المصممة للطرق الوعرة وتتمتع بالعديد من المميزات والإضافات الرائعة، تابعوا هذا المقال لتعرفوا المزيد حول تلك السيارة وأهم ما يميزها. لاند روفر ديفندر 2021 مميزات السيارة الجديدة: هذه السيارة أكثر ما يميزها أنها واسعة من الداخل حيث تتسع من الداخل لما يعادل خمسة أشخاص.

تم إضافة في تلك السيارة مقعد قفز مركزي والذي ستجده في الصف الأول من السيارة في بعض الإصدارات التي تتسع لستة أشخاص.

أما النوع الثالث قيحتوي على صف ثالث به كرسيين إضافيين مما يمكنها تحمل سبعة أشخاص.

تم تدعيم السيارة الجديدو بمحرك رباعي الإسطوانات وقوته ثلاثمائة حصان كما أنها مزودة بشاحن توربيني.

هناك إصدارات تعمل بمحرك أربعمائة حصان وبست اسطوانات.

يمكن للسيارة زيادة سرعاتها من الصفر وحتى المائة وذلك في ثمانة ثواني فقط.

سرعة القصوى بالسيارة تصل إلى 190 كم / س.

يمكن أن تصل السيارة إلى سرعة مائة كيلومتر خلال 6.1 ثواني فقط والمحرك بسعة 3.0 لتر. يوجد في السيارة الجديدة ناقل حركة أمن النوع الوتوماتيكي وبه ثمانية سرعات مختلفة كالآتي: محرك أربعة سلندر نظام دفع كلي سعته ألفان سى سى وبقوة ثلاثمائة حصان.

محرك ستة سلندر بنظام دفع كلي ولكن بسعة ثلاثة آلاف سى سى وبقوة أربعمائة حصان. رفاهيات لاند روفر ديفندر 2021: تحتوي السيارة على شاشة تعمل باللمس حجمها عشرة بوصة.

يتم توفير نظام أندرويد أوتو في السيارة بالإضافة إلى أبل كاربلاي وراديو HD.

تعمل السيارة بنظام ملاحة ونظام شحن لاسلكي للجهاز وراديو.

يوجد في السيارة سماعات ستيريو وبها ست مكبرات صوت تم توزيعها على السيارة بأكملها.

يوجد في السيارة اتصال Wi-Fi بالإضافة إلى نظام صوت Meridian بسعة عشرة أو أربعة عشر مكبر صوت.

يمكن في تلك السيارة تحكم بشكل اوتماتيكي في المناخ كما تحتوي على مستشعر جودة الهواء بالإضافة إلى نظام تقنية.

تتوفر تلك السيارة في كل أسواق الوطن العربي حيث تأتي بسعر من 229,000 إلى 330,000 ريال سعودي في المملكة العربية السعودية. الوسوم عمر شويل - جدة لاند روفر ديفندر 2021 وأهم مميزات السيارة الجديدة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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