تردد قناة بي إن سبورت القطرية الرياضية beIN Sports HD الناقلة بطولة كأس العرب 2021

تردد قناة بي إن سبورت القطرية الرياضية beIN Sports HD وهي إحدى أهم القنوات التي تقوم ببث ونقل وإذاعة مباريات بطولة كأس العرب 2021، هذا بالإضافة للعديد من البطولات ذات الشعبية الكبيرة، سواء كانت بطولات عالمية أو قارية، كذلك تقوم شبكة قنوات بين سبوت الرياضية بنقل العديد من الدوريات الأوروبية، خاصة الدوري الإنجليزي، والدوري الأسباني، وتعتبر بطولة كأس العرب 2021 التي تنظمها قطر بمثابة بروفة للبطولة الأهم والأشهر وهي بطولة كأس العالم 2022، ومع أهمية باقة قنوات بي إن سبورت لعشاق الساحرة المستديرة، وغيرها من الألعاب الرياضية الأخرى، سنستعرض من خلال هذا التقرير كافة التفاصيل الخاصة بترددات شبكة وباقة قنوات بين سبورت القطرية، وذلك حتي يتمكن عشاق الرياضة بوجه عام، وعشاق الساحرة المستديرة بوجه خاص من مشاهدة كبرى البطولات العربية والعالمية.

تردد قناة بي إن سبورت beIN Sports HD 2021

وتجدر الإشارة إلى أن قنوات بي سبورت تتميز عن غيرها من القنوات المنافسة بما تمتلكه من استديوهات تحليلية لما تقدمه من بطولات ومباريات، وتستضيف في استديوهاتها التحليلية نخبة من النجوم أصحاب الشهرة الواسعة، كما تتسم باقة قنوت بين سبورت أيضا بتغطية الفاعليات وألحداث الرياضية بمهنية واحترافية كبيرة.

ترددات قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS HD 2021 على قمر نايل سات

التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ القنوات 11013 أفقي 27500 2/3 beIN SPORTS HD1

beIN SPORTS HD2

beIN SPORTS HD3

beIN SPORTS HD4

beIN SPORTS HD2 MAX

beIN SPORTS HD3 MAX 11054 أفقي 27500 2/3 beIN SPORTS HD5

beIN SPORTS HD6

beIN SPORTS HD7

beIN SPORTS HD8

beIN SPORTS HD9

beIN SPORTS HD 12604 أفقي 27500 2/3 beIN SPORTS HD10

beIn News

beIN SPORTS HD1 MAX

beIN SPORTS HD4 MAX

ترددات باقة قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS HD على القمر العربي عرب سات التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ القنوات 11547 عمودي 27500 2/3 beIN SPORTS HD1

beIN SPORTS HD2

beIN SPORTS HD3

beIN SPORTS HD4

beIN MOVIES HD1

beIN SERIES HD2 11585 عمودي 27500 2/3 beIN SPORTS HD5

beIN SPORTS HD6

beIN SPORTS HD7

beIN SPORTS HD8

beIN SERIES HD1

beIN SPORTS HD1 MAX 11623 عمودي 27500 2/3 beIN SPORTS HD9

beIN SPORTS HD10

beIN SPORTS HD11 EN

beIN SPORTS HD12 EN

beIN MOVIES HD4

beIN SPORTS HD2 MAX 11642 عمودي 27500 2/3 beIN SPORTS HD13 EN

beIN SPORTS HD14 FR

beIN SPORTS HD15 FR

beIN SPORTS HD16 FR

beIN MOVIES HD2

beIN SPORTS HD3 MAX 11566 أفقي 27500 2/3 beIN SPORTS NBA HD

beIN SPORTS HD

beIN MOVIES HD3

beIn News

beIN SPORTS HD4 MAX

أشهر البطولات التي تنقلها ترددات قنوات بين سبورت beIN SPORTS HD الرياضية

بطولات كأس العالم لكرة القدم.

دوري أبطال أوروبا.

مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية

بطولة كأس الأمم الإفريقية.

كأس أمو أسيا.

الدوري الإنجليزي .

دوري إسبانيا.

الدوري الإيطالي.

الدوري الفرنسي.

الدوري الألماني.

بطولات التنس العالمية.

دوري رابطة محترفي كرة السلة الأمريكية NBA.

سباقات السيارات.

سباقات الدرجات.

بطولات الرجبي العالمية.

مسابقات كرة اليد.

ألعاب القوى.

تردد قناة بي إن سبورت الرياضية beIN Sports HD live

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat 8 West A 8 غربا 11013 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2 Arabsat 2A 26 شرقا 11547 عمودي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2

تردد قناة بين سبورت السابعة beIN Sports HD 7

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat 8 West A 8 غربا 11054 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2 Arabsat 2A 26 شرقا 11585 عمودي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2

تردد قناة بين سبورت الرياضية باللغة الفرنسية beIN Sports HD 15 FR

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Arabsat 2A 26 شرقا 11642 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2

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