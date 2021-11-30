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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بي إن سبورت القطرية الرياضية beIN Sports HD الناقلة بطولة كأس العرب 2021 في المقال التالي
تردد قناة بي إن سبورت القطرية الرياضية beIN Sports HD وهي إحدى أهم القنوات التي تقوم ببث ونقل وإذاعة مباريات بطولة كأس العرب 2021، هذا بالإضافة للعديد من البطولات ذات الشعبية الكبيرة، سواء كانت بطولات عالمية أو قارية، كذلك تقوم شبكة قنوات بين سبوت الرياضية بنقل العديد من الدوريات الأوروبية، خاصة الدوري الإنجليزي، والدوري الأسباني، وتعتبر بطولة كأس العرب 2021 التي تنظمها قطر بمثابة بروفة للبطولة الأهم والأشهر وهي بطولة كأس العالم 2022، ومع أهمية باقة قنوات بي إن سبورت لعشاق الساحرة المستديرة، وغيرها من الألعاب الرياضية الأخرى، سنستعرض من خلال هذا التقرير كافة التفاصيل الخاصة بترددات شبكة وباقة قنوات بين سبورت القطرية، وذلك حتي يتمكن عشاق الرياضة بوجه عام، وعشاق الساحرة المستديرة بوجه خاص من مشاهدة كبرى البطولات العربية والعالمية.
تردد قناة بي إن سبورت beIN Sports HD 2021
وتجدر الإشارة إلى أن قنوات بي سبورت تتميز عن غيرها من القنوات المنافسة بما تمتلكه من استديوهات تحليلية لما تقدمه من بطولات ومباريات، وتستضيف في استديوهاتها التحليلية نخبة من النجوم أصحاب الشهرة الواسعة، كما تتسم باقة قنوت بين سبورت أيضا بتغطية الفاعليات وألحداث الرياضية بمهنية واحترافية كبيرة.
ترددات قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS HD 2021 على قمر نايل سات
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|تصحيح الخطأ
|القنوات
|11013
|أفقي
|27500
|2/3
|beIN SPORTS HD1
beIN SPORTS HD2
beIN SPORTS HD3
beIN SPORTS HD4
beIN SPORTS HD2 MAX
beIN SPORTS HD3 MAX
|11054
|أفقي
|27500
|2/3
|beIN SPORTS HD5
beIN SPORTS HD6
beIN SPORTS HD7
beIN SPORTS HD8
beIN SPORTS HD9
beIN SPORTS HD
|12604
|أفقي
|27500
|2/3
| beIN SPORTS HD10
beIn News
beIN SPORTS HD1 MAX
beIN SPORTS HD4 MAX
ترددات باقة قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS HD على القمر العربي عرب سات
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|تصحيح الخطأ
|القنوات
|11547
|عمودي
|27500
|2/3
|beIN SPORTS HD1
beIN SPORTS HD2
beIN SPORTS HD3
beIN SPORTS HD4
beIN MOVIES HD1
beIN SERIES HD2
|11585
|عمودي
|27500
|2/3
|beIN SPORTS HD5
beIN SPORTS HD6
beIN SPORTS HD7
beIN SPORTS HD8
beIN SERIES HD1
beIN SPORTS HD1 MAX
|11623
|عمودي
|27500
|2/3
|beIN SPORTS HD9
beIN SPORTS HD10
beIN SPORTS HD11 EN
beIN SPORTS HD12 EN
beIN MOVIES HD4
beIN SPORTS HD2 MAX
|11642
|عمودي
|27500
|2/3
|beIN SPORTS HD13 EN
beIN SPORTS HD14 FR
beIN SPORTS HD15 FR
beIN SPORTS HD16 FR
beIN MOVIES HD2
beIN SPORTS HD3 MAX
|11566
|أفقي
|27500
|2/3
|beIN SPORTS NBA HD
beIN SPORTS HD
beIN MOVIES HD3
beIn News
beIN SPORTS HD4 MAX
أشهر البطولات التي تنقلها ترددات قنوات بين سبورت beIN SPORTS HD الرياضية
- بطولات كأس العالم لكرة القدم.
- دوري أبطال أوروبا.
- مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية
- بطولة كأس الأمم الإفريقية.
- كأس أمو أسيا.
- الدوري الإنجليزي .
- دوري إسبانيا.
- الدوري الإيطالي.
- الدوري الفرنسي.
- الدوري الألماني.
- بطولات التنس العالمية.
- دوري رابطة محترفي كرة السلة الأمريكية NBA.
- سباقات السيارات.
- سباقات الدرجات.
- بطولات الرجبي العالمية.
- مسابقات كرة اليد.
- ألعاب القوى.
تردد قناة بي إن سبورت الرياضية beIN Sports HD live
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Eutelsat 8 West A
|8 غربا
|11013
|أفقي
|27500
|DVB-S2 8PSK 2/3
|إرديتو 2
|Arabsat 2A
|26 شرقا
|11547
|عمودي
|27500
|DVB-S2 8PSK 2/3
|إرديتو 2
تردد قناة بين سبورت السابعة beIN Sports HD 7
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Eutelsat 8 West A
|8 غربا
|11054
|أفقي
|27500
|DVB-S2 8PSK 2/3
|إرديتو 2
|Arabsat 2A
|26 شرقا
|11585
|عمودي
|27500
|DVB-S2 8PSK 2/3
|إرديتو 2
تردد قناة بين سبورت الرياضية باللغة الفرنسية beIN Sports HD 15 FR
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Arabsat 2A
|26 شرقا
|11642
|أفقي
|27500
|DVB-S2 8PSK 2/3
|إرديتو 2
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هذا وقد بدأت بطولة كأٍس العرب 2021 بمشاركة 16 منتخب عربي يوم الثلاثاء 30 نوفمبر، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر، ومن أقوى نتائج اليوم الأول فوز توس على موريتانيا بخمسة أهداف مقابل هدف، وفوز قطر على البحرين، وقد اتسمت مباريات اليوم الأول للبطولة بإثارة والمتعة.
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