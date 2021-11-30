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تردد قناة بي إن سبورت القطرية الرياضية beIN Sports HD الناقلة بطولة كأس العرب 2021

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سلمى سالم 0 تبليغ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بي إن سبورت القطرية الرياضية beIN Sports HD الناقلة بطولة كأس العرب 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة بي إن سبورت القطرية الرياضية beIN Sports HD الناقلة بطولة كأس العرب 2021

تردد قناة بي إن سبورت القطرية الرياضية beIN Sports HD وهي إحدى أهم القنوات التي تقوم ببث ونقل وإذاعة مباريات بطولة كأس العرب 2021، هذا بالإضافة للعديد من البطولات ذات الشعبية الكبيرة، سواء كانت بطولات عالمية أو قارية، كذلك تقوم شبكة قنوات بين سبوت الرياضية بنقل العديد من الدوريات الأوروبية، خاصة الدوري الإنجليزي، والدوري الأسباني، وتعتبر بطولة كأس العرب 2021 التي تنظمها قطر بمثابة بروفة للبطولة الأهم والأشهر وهي بطولة كأس العالم 2022، ومع أهمية باقة قنوات بي إن سبورت لعشاق الساحرة المستديرة، وغيرها من الألعاب الرياضية الأخرى، سنستعرض من خلال هذا التقرير كافة التفاصيل الخاصة بترددات شبكة وباقة قنوات بين سبورت القطرية، وذلك حتي يتمكن عشاق الرياضة بوجه عام، وعشاق الساحرة المستديرة بوجه خاص من مشاهدة كبرى البطولات العربية والعالمية.

تردد قناة بي إن سبورت beIN Sports HD 2021

تردد قناة بي إن سبورت القطرية الرياضية beIN Sports HD الناقلة مباريات بطولة كأس العرب 2021

تردد قناة بي إن سبورت القطرية الرياضية beIN Sports HD الناقلة مباريات بطولة كأس العرب 2021

وتجدر الإشارة إلى أن قنوات بي سبورت تتميز عن غيرها من القنوات المنافسة بما تمتلكه من استديوهات تحليلية لما تقدمه من بطولات ومباريات، وتستضيف في استديوهاتها التحليلية نخبة من النجوم أصحاب الشهرة الواسعة، كما تتسم باقة قنوت بين سبورت أيضا بتغطية الفاعليات وألحداث الرياضية بمهنية واحترافية كبيرة.

ترددات قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS HD 2021 على قمر نايل سات

التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ القنوات
11013 أفقي 27500 2/3 beIN SPORTS HD1
beIN SPORTS HD2
beIN SPORTS HD3
beIN SPORTS HD4
beIN SPORTS HD2 MAX
beIN SPORTS HD3 MAX
11054 أفقي 27500 2/3 beIN SPORTS HD5
beIN SPORTS HD6
beIN SPORTS HD7
beIN SPORTS HD8
beIN SPORTS HD9
beIN SPORTS HD
12604 أفقي 27500 2/3  beIN SPORTS HD10
beIn News
beIN SPORTS HD1 MAX
beIN SPORTS HD4 MAX

ترددات باقة قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS HD على القمر العربي عرب سات

التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ القنوات
11547 عمودي 27500 2/3 beIN SPORTS HD1
beIN SPORTS HD2
beIN SPORTS HD3
beIN SPORTS HD4
beIN MOVIES HD1
beIN SERIES HD2
11585 عمودي 27500 2/3 beIN SPORTS HD5
beIN SPORTS HD6
beIN SPORTS HD7
beIN SPORTS HD8
beIN SERIES HD1
beIN SPORTS HD1 MAX
11623 عمودي 27500 2/3 beIN SPORTS HD9
beIN SPORTS HD10
beIN SPORTS HD11 EN
beIN SPORTS HD12 EN
beIN MOVIES HD4
beIN SPORTS HD2 MAX
11642 عمودي 27500 2/3 beIN SPORTS HD13 EN
beIN SPORTS HD14 FR
beIN SPORTS HD15 FR
beIN SPORTS HD16 FR
beIN MOVIES HD2
beIN SPORTS HD3 MAX
11566 أفقي 27500 2/3 beIN SPORTS NBA HD
beIN SPORTS HD
beIN MOVIES HD3
beIn News
beIN SPORTS HD4 MAX

أشهر البطولات التي تنقلها ترددات قنوات بين سبورت beIN SPORTS HD الرياضية

تردد قناة بي ان سبورت الناقلة اليوم مباراة بوطلة كأس العرب 2021

تردد قناة بي ان سبورت الناقلة اليوم مباراة بوطلة كأس العرب 2021
  • بطولات كأس العالم لكرة القدم.
  • دوري أبطال أوروبا.
  • مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية
  • بطولة كأس الأمم الإفريقية.
  • كأس أمو أسيا.
  • الدوري الإنجليزي .
  • دوري إسبانيا.
  • الدوري الإيطالي.
  • الدوري الفرنسي.
  • الدوري الألماني.
  • بطولات التنس العالمية.
  • دوري رابطة محترفي كرة السلة الأمريكية NBA.
  • سباقات السيارات.
  • سباقات الدرجات.
  • بطولات الرجبي العالمية.
  • مسابقات كرة اليد.
  • ألعاب القوى.

تردد قناة بي إن سبورت الرياضية beIN Sports HD live

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير
Eutelsat 8 West A 8 غربا 11013 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2
Arabsat 2A 26 شرقا 11547 عمودي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2

تردد قناة بين سبورت السابعة beIN Sports HD 7

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير
Eutelsat 8 West A 8 غربا 11054 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2
Arabsat 2A 26 شرقا 11585 عمودي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2

تردد قناة بين سبورت الرياضية باللغة الفرنسية beIN Sports HD 15 FR

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير
Arabsat 2A 26 شرقا 11642 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2

صفحات بي إن سبورتس beIN Sports HD على مواقع التواصل الاجتماعي

هذا وقد بدأت بطولة كأٍس العرب 2021 بمشاركة 16 منتخب عربي يوم الثلاثاء 30 نوفمبر، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر، ومن أقوى نتائج اليوم الأول فوز توس على موريتانيا بخمسة أهداف مقابل هدف، وفوز قطر على البحرين، وقد اتسمت مباريات اليوم الأول للبطولة بإثارة والمتعة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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