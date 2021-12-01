تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة alkass 2021 على النايل سات لمتابعة مباريات اليوم

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عمر شويل - جدة ننشر تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة alkass 2021 الناقلة مباريات اليوم في بطولة كأس العرب 2021، حيث أكدت مجموعة قنوات الكأس الرياضية على نقل مباريات كأس العرب للمشاهدين عبر قناتها المفتوحة alkass one نايل سات 2021، فمن يرغب في متابعة المباريات يمكنه ذلك من خلال ضبط تردد قنوات الكاس القطرية الرياضية المرفقة بالمقال أو ضبط تردد قنوات bein sports الأولى والثانية، حيث من المقرر أن يتم المباريات عبر هذه القنوات بشكل مجاني وفق الإعلان الرسمي من مجموعة قنوات بي ان سبورت والكأس الرياضية 2021.

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة alkass 2021

تتجه أنظار مجبي وعشاق كرة القدم العربية إلى العاصمة القطرية التي تستضيف مباريات كأس العرب فيفا قطر 2021م التي من المقرر لها وفقاً لجدول مواعيد مباريات كأس العرب أن تستمر حتى تاريخ الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري،

وقد أعلنت مجموعة قنوات الكأس الرياضية القطرية بشكل رسمي عن نقلها مباريات اليوم في بطولة كأس العرب عبر شاشة قناة الكأس الأولى بتقنية HD المفتوحة، حيث تعتبر قنوات الكأس واحدة من أشهر القنوات الرياضية على الساحة، فمن يرغب في استقبال قناة alkass one المفتوحة مجاناً على القمر الصناعي نايل سات، يمكنه ذلك من خلال التالي:

القناة: alkass two- alkass one

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: H

التردد: 11919

معدل الترميز 27500

ضبط تردد قنوات alkass الرياضية القطرية

بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي عن نقل الأحداث الرياضية والمباريات ببطولة كأس العرب 2021 عبر شاشة قنوات الكأس الرياضية بشكل مجاني، فقد أصبح من الضروري أن يتم ضبط واستقبال القنوات المفتوحة لمتابعة مباريات اليوم المنقولة عبر شاشة القنوات الرياضية.

حيث يتم ضبط تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة alkass 2021 من خلال ضبط الطبق اللاقط أو الدش على القمر الصناعي المذكور، ثم الدخول على إعدادات جهاز الاستقبال خاصتكم أو الرسيفر لضبط الترددات الجديدة لقنوات الكأس القطرية، والضغط على خيار التركيب > قائمة الترددات > إضافة تردد جديد > كتابة التردد الموضح بالمقال لاستقبال قناة الكاس على النايل سات.

وبعد أن يتم الانتهاء من كتابة التردد، يتم الضغط على زر OK ليتم إضافة تردد قناة الكأس 2021، ثم النقر على بحث، سيتم الحصول على القنوات المفتوحة على نايلسات لمتابعة مباريات اليوم في البطولة العربية المنقولة عبر قنوات بي ان سبورت والكأس بشكل حصري.