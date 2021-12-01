- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد بي إن سبورت المفتوحة bein sports hd 1-2 الناقلة مباريات كأـس العرب مباشراً بالمجان اليوم في المقال التالي
يبحث عشاق الكرة في العالم العربي الكبير من المحيط إلي الخليج، الآن عن تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الأولى والثانية، لمشاهدة مباريات كأس العرب بعد أن ذفت إدارة القنوات القطرية خبر نقل جميع المباريات للبطولة بالمجان على القناتين المفتوحتين، وهو الخبر الذي أسعد الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في العالم العربي، ونحن اليوم من خلال موقعكم ثقفني، سنقدم لكم أحدث الترددات للقناتين على مختلف الأقمار الصناعية، حتى تتمكنوا من ألتقاط الإشارة بكل سهولة.
تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة
تنقل الباقة اليوم الأربعاء العديد من اللقاءات الهامة، أولها مباراة السعودية الأردن، وسوف نقدم لكم جدول مباريات البطولة المنقولة مجاناً على القناة ومعلقي المباريات.
تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة نايل سات
|التردد
|11054
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|الترميز
|27500
|تصحيح الخطأ
|6/5
BEIN SPOERTS HD
|التردد الثاني نايل سات
|11013
|الاستقطاب
|H
|معامل الترميز
|27500
|التصحيح
|6/5
مجموعات بطولة كأس العرب
|المجموعة الأولى
|قطر، العراق، البحرين، سلطنة عُمان
|الثانية
|تونس، سوريا، الإمارات، موريتانيا
|الثالثة
|السعودية، فلسطين، المغرب، الأردن
|الرابعة
|الجزائر، مصر، لبنان، السودان
تردد بي إن سبورت المفتوحة الجديد
|القمر الصناعي
|سهيل سات
|التردد الجديد
|11547
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
تردد bein sports news
يمكنكم أستقطاب قناة بي إن الإخبارية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، لمتابعة كافة الأخبار الرياضية العالمية بصفة عامة، وأخبار كأس العرب بصفة خاصة من خلال التردد التالي.
|التردد الجديد
|12604
|معامل الاستقطاب
|أفقي
|الترميز
|27500
|تصحيح الخطأ
|3/2
ترتيب المجموعة الأولى لكأس العرب
ترتيب المجموعة الثانية في كأس العرب
قنوات بي إن سبورت القطرية
قنوات بي إن هي أهم قنوات عربية متخصصة في الرياضة، وواحدة من أهم 5 قنوات رياضية في العالم أجمع، تحظى القنوات بمتابعة ملايين العرب في جميع دول العالم، الباقة تقدم المنافسات الرياضية بأكثر من لغة، وتبث برامجها من خلال استوديوهاتها في العاصمة القطرية الدوحة، انطلقت بثوبها الجديد عام 2014، وتنقل معظم الدوريات العالمية الكبرى وفي مقدمتها الدوري الانجليزي، والفرنسي، والإسباني، والعديد من البطولات العالمية الكبرى.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد بي إن سبورت المفتوحة bein sports hd 1-2 الناقلة مباريات كأـس العرب مباشراً بالمجان اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.