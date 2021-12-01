نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن زين مسبقة الدفع في المقال التالي
شركة زين تعد من أكبر شركات الاتصالات داخل المملكة السعودية، والتي دائماً ما تكون حريصة على أن تطور من نفسها لتخدم عملائها، وأصبح لديها مستخدمين كثيرين، ولها خدمات متعددة ومتميزة وعروض لا مثيل لها قامت بتوفيرها في وقت قصير، حتى تحافظ على أن تثير الخدمات وفقاً لما يريد العملاء حتى ترضيهم، ويتساءل الكثير حول طريقة شحن زين مسبقة الدفع، ولذا سنقدمها إليكم عبر مقالنا هذا بالإضافة لجميع المعلومات التي ترغبون في معرفتها حول ذلك.
طريقة شحن زين مسبقة الدفع
إن شحن زين يحتاج لبعض الخطوات التي لابد من اتباعها حتى تتم العملية بنجاح، وإليكم الخطوات وهي كالآتي:
- تستطيع أن تشحن خط زين مسبق الدفع عبر موقع زين.
- بعد ذلك تدخل لحسابي وتختار الخيار الذي يناسبك حتى تسدد قيمة الشحن المراد شحنه لهاتفك.
- تختار بعد ذلك بطاقة الائتمان التابعة لك حتى تسحب المبلغ منها بعد ذلك تدخل الرقم التابع لها وتختار كلمة بطاقة إعادة الشحن أو أي من الأنظمة الخاصة بالسداد الأخرى التي تتوفر داخل الموقع،
- بعد أن تتم جميع الخطوات عليك أن تتأكد من أن الرصيد قد وصل للشريحة الخاصة بك، وهذا يكون من خلال الاتصال على* 142# شباك أو عبر الدخول على التطبيق وتزور صفحة حسابي المتواجدة بالموقع الرسمي لزين.
- تكتب رقم الشريحة الخاصة بك ومن بعدها سترى جميع المعلومات للرصيد.
الشروط والأحكام الخاصة بتحويل الرصيد
تستطيع أن تشحن رصيد شركة زين مسبق الدفع بأكثر من طريقة، ولكن توجد بعض الشروط التي تلزم لذلك ويتم وضعها من قبل الشركة، وإليكم شروط وهي كالآتي:
- خصم 50 هلله عند إجراء أي عملية ويتم أخذه من رصيد الفرد الذي يشحن الرصيد، لا يخصم شيء من تكلفة الخدمة.
- إن هناك بعض الخطوط المتواجد بها رصيد مبدئي والذي لا يمكن أن يحول لأي شريحة أخرى.
- عليك أن تتأكد من أن رسالة التأكيد قد وصلت إليك بعد إجراء أي عملية تحويل رصيد سوا عند المرسل أو المستقبل للرصيد، لأن هذه الرسالة بها المبلغ والرقم الذي قام بإرسال الرصيد.
- ضرورة إتاحة خدمة الإرسال والاستقبال للرصيد لكافة الباقات التي تخص توفير الدقائق سواء للاتصالات أو الإنترنت، ولكن تلك الخدمة غير متوفرة للباقة التابعة لزين ميكس.
- بالنسبة للباقات التي تسمى نور وزوار لا تنطبق عليهم أي مبالغ محددة بعد القيام بإرسال الرصيد.
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