تثبيت لعبة GTA: San Andreas للهواتف تحديث ديسمبر 2021 من لعبة GTA V الأصلية

تثبيت لعبة GTA: San Andreas ، تداول الكثير من الأخبار حول التحديث الأخير من لعبة GTA V الأصلية للجوالات المحمولة تحديدا تحديث أخر العام ديسمبر 2021. حيث كانت من المفترض أن يكون هذا التحديث من اللعبة يتم طرحة منذ شهرين ماضيين. ولكن تم تأجيل ذلك التحديث من قبل مطورين اللعبة. ومن المعروف عن لعبة Grand Theft Auto: San Andreas. أنها ظهرت لأول مرة في عام 2010. وكانت تعمل فقط علي الأجهزة المكتبية. فهي نسخة مطورة من جارند ثفت أوتو فايس سيتي الإصدار الأقدم من اللعبة والذي تم طرحة على الأجهزة المكتبية في عام 2001. وكان نظام لعب مختلف ولكن نظام بدائي مقارنة مع الإصدارات الأخيرة للكمبيوتر والبلاي ستيشن والأكس بوكس. وتم تطوير اللعبة بشكل كامل من حيث التصميم والجرافيك ونظام اللعب والسيارات والأسلحة والمهام. واليوم عزيزي القارئ سوف نسرد لك الطريقة الصحيحة في تثبيت لعبة GTA: San Andreas للاندرويد والايفون الإصدار الأخير. كما سنسرد لكم أيضا متطلبات تشغيل إصدار لعبة Grand Theft Auto التحديث الأخير. فتابعوا معي من خلال السطور التالية.

كيفية تثبيت لعبة GTA: San Andreas للجوالات الاندرويد والايفون

يتميز إصدار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas عن إصدارات لعبة Grand Theft Auto: Vice city وإصدار ليبرتي سيتي ستوريز. بتصميم خرافي وشكل عصابات مختلف تماما عن الإصدارات الأخرى. حيث أن كان أول إصدار لهذا الإصدار كان يتم الانتهاء من المهام بشكل إجباري وفي حالة عدم إتمامها يكون اللاعب خاسر. ولكن الآن مع التطوير والتحديث الدائم لهذا الإصدار الخرافي. يمكن للاعب اللعب بشكل حر. مما يعني أن يمكن المستخدم بلعب اللعبة بدون عمل المهام دون خسارة. كما أنها أفضل ميزة تميز اللعبة عن أي إصدار أخر من أصدارات لعبة GTA V للاندرويد. وتثبيت لعبة GTA: San Andreas للاندرويد والايفون يجب أن تتابع الخطوات التالية بعناية.

يجب علي حاملي أي من النظامين أن يكونوا متصلين بالأنترنت. والدخول علي تطبيق أبل ستور للايفون وجوجل بلاي للاندرويد.

كما يجب فتح التطبيقين لكلا النظامين وكتابة أسم لعبة Grand Theft Auto في مربع البحث.

في مربع البحث. سوف يظهر الآن نتائج إصدارات GTA: San Andreas ، لعبة Grand Theft Auto: Vice city .

، . كما يجب أختيار إصدار سان اندريس الذي نتحدث عنه.

ثم الدخول علي صفحته الرئيسية في كلا النظامين والنقر على قيمة اللعبة والمقدرة في نظام أندرويد بــ30 ريال سعودي. كما مقدر بقيمة 6 دولارا أمريكيا في نظام أيفون. ويجب دفع قيمة اللعبة عن طريق طريقة الدفع الإلكترونية المحببة لديك.

ثم بعد ذلك تحديدا بعد اكتمال عملية دفع لعبة GTA V الأصلية سوف يظهر لك النظامين زر التثبيت ويجب الضغط عليه لتثبيت اللعبة علي هاتفك بنجاح.

شروط تشغيل لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس للاندرويد والايفون GTA V APK

تثبيت لعبة GTA: San Andreas يعتبر عائقا كبيرا لكل مستخدمي الجوالات الايفون والاندرويد حيث تتطلب جوالات حديثة من الفئة فوق المتوسطة لتشغيل اللعبة بدون مشاكل وتقطيع. وذلك لأن اللعبة تصميمها من التصميمات الخرافية والتي تقوم بسحب قدرة الهاتف بنسبة كبيرة. حيث أن أداء لعبها عالي الجودة وتعتبر هذه اللعبة جرافيكية من المستوى الأول. عكس إصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city الذي يتطلب متطلبات صغيرة لتشغيلها.

تتطلب لعبة Grand Theft Auto: San Andreas سعة تخزين في نظام أندرويد 5 جيجا بايت بينما في أنظمة IOS 6 جيجا بايت وربما أكثر من ذلك في كلا النظامين.

سعة تخزين في نظام أندرويد 5 جيجا بايت بينما في أنظمة IOS 6 جيجا بايت وربما أكثر من ذلك في كلا النظامين. كما يجب أن يحتوي النظامين علي بروسيسور كمعالج أداء الهاتف ولا يقل في اندرويد عن ثماني النواة كما لا يقل في ايفون عن معالج ايفون 11.

تتطلب أيضا لعبة GTA V للاندرويد ذاكرة عشوائية 6 جيجا. بينما نظام IOS لا يقل عن 4 جيجا بايت.

ذاكرة عشوائية 6 جيجا. بينما نظام IOS لا يقل عن 4 جيجا بايت. كما تتطلب أيضا GPU قوي للشاشة لتشغيل الجرافيك بجودة عالية في كلا النظامين.

تعمل أيضا GTA V APK علي اندرويد 11 بينما تعمل علي هواتف ايفون علي نظام IOS 9.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم طريقة تثبيت لعبة GTA: San Andreas أخر تحديث شهر ديسمبر 2021. كما أستعرضنا أيضا شروط تثبيت لعبة GTA V الأصلية علي نظام ايفون واندرويد. نتمنى الحصول على اللعبة بسهولة. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.