نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اوبو رينو 5 برو oppo reno 5 pro السعر والمواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة اوبو رينو 5 برو oppo reno 5 pro من الهواتف الرائعة التي تمتلك إمكانيات عالية، إذا كنت ترغب في شراء هاتف جديد، يصنف ضمن الفئة المتوسطة، سوف يكون أوبو رينو 5 الأختيار الأمثل، يأتي بأحدث نظام تشغيل Android 11، ومعالج قوي جداً يمنح الهاتف أداء ممتاز ويوفر في الطاقة بتكنولوجيا 7 نانو، شاشة ضخمة تحتل 90% من مساحة الهاتف بأحدث التقنيات فائقة الجودة، الكاميرا الأمامية والخلفية مذهلة، والبطارية تعمل لساعات طويلة، متاح منه أكثر من نسخة، إليكم المواصفات والأسعار بالتفصيل.

اوبو رينو 5 برو oppo reno 5 pro السعر والمواصفات

هاتف اوبو رينو 5 يعمل بتقنية ال 5G التي تزيد من سرعة الانترنت على الهاتف بمقدار 2 جيجا في الثانية أو أكثر عن التحميل، لو تحدثنا عن الوزن يمكن اعتباره خفيف نسبياً 173 جرام، مقارنة بالمنافسين، مصنع من الأمام والخلف من الزجاج، لكن مع إطار ألومنيوم، يدعم وجود شريحتين للاتصال، لكن لايوجد منفذ لكارت ميموري.

مواصفات هاتف اوبو رينو 5 برو oppo reno 5 pro

شاشة هاتف رينو 5 برو مصنعة من أجود الخامات من النوع oled بحماية لم يذكر نوعها حقيقةً، تستحوذ على نسبة 90% من الواجهة بحواف صغيرة جداً، درجة السطوع تصل إلى 1100، جودة عرض الصورة ودقتها بمعدل 2400 بكسل * 1080 بكسل، سوف يكون مشاهدة مقاطع الفيديو وممارسة الألعاب ممتعة جداُ على تلك الشاشة.

معالج الهاتف ثماني النواة، من النوع Mediatek dimensity 1000 plus تم إستخدامه من قبل في هاتف ريلمي x7 pro، معالج متميز يمنح رينو 5 برو أداء قوي، واستهلاك معتدل للطاقة، بدعم تكنولوجيا 7 نانو، ومعالج للرسوم نوع mail gmc9.

يأتي بنسختين في الأسواق الاختلاف في السعر ومساحة الذاكرة الداخلية، والعشوائية، النسخة الأولي سعة 128 جيجا بايت، يدعمها ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام، النسخة الأخري 256 جيجا بايت، يدعمها 12 جيجا رام، مع الأخذ في الإعتبار أن الهاتف لايدعم زيادة المساحة بستخدام ذاكرة خارجية.

بطارية الهاتف غير قابلة للإزالة، تدعم تقنية الشحن السريع خلال نصف ساعة، سعتها كبير 4350 ملي أمبير تصمد فترات طويلة من العمل الشاق، والقيام بالعديد من المهام في وقت واحد.

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