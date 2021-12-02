نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ايفون Iphone 13 في السعودية وأهم المميزات والعيوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون Iphone 13 أحدث إصدارات شركة أبل هو ومشتقاته، لكن هذا الهاتف على غير العادة يأتي بسعر تنافسي، بالنسبة لنوعية هواتف شركة آبل السابقة، لكن لا يعني ذلك أنه أقل في الإمكانيات بالعكس يأتي بمواصفات عالية، وكفاءة ممتازة، لكن الغرض من ذلك أن تدخل آبل الأسواق بهاتف ذو تسعيرة مناسبة مقارنة بهواتف هواوي وسامسونج، تصميم الجهاز لا يختلف عن النماذج السابقة، مصنع من خامات متينة، من الزجاج سواء واجهة الهاتف أو الظهر، والإطارات الجانبية من مادة الألومنيوم، مزود بحماية من النوع جوريلا جلاس.

مواصفات ايفون Iphone 13

يدعم الهاتف تقنية 5G للحصول على سرعة أنترنت فائقة، كما أنه يدعم كل شبكات الاتصال المتاحة، يأتي بشريحتين من النوع nano sim أو واحدة esim، والأخرى nano sim، يدعم خاصية مميزة جداً لمحبي الشراء عبر الهاتف، وهي apple pay كما يدعم وسائل أخرى مثل الماستر كارد أو الفيزا.

الشاشة من أهم مميزات هاتف iphone 13 أدخل عليها المزيد من التحسينات لتصبح أكثر إبهاراً للمستخدمين، فلقد زاد معدل سطوعها بنسبة 28% عن أي إصدار سابق لتمنح صورة أكثر وضوحاً، في أسوء أنواع الإضاءة، حتى في ساعات النهار الشديدة، أو الرؤية الضبابية، نوعها super retina xdr oled ذو دقة عالية جداً، تستحوذ على نسبة 86% من الواجهة الأمامية للهاتف بقياس 6،1 بوصة، بجانب أنها موفرة للطاقة.

كما تأتي الشاية بطبقة حماية مذهلة تقيها من الطلاء والخدوش والأتربة والماء حتى الدهون من نوع ceramic glass، وتدعم دولبي فيجن التقنية التي تجعل ممارسة أثقل الألعاب أكثر سلاسة بدون تعقيدات، يعمل الهاتف بنظام تشغيل ios 15.

معالج ايفون 13 مبهر من أفضل أنواع المعالجات على الأطلاق سداسي النواة، موفر للطاقة، ذو قدرات خارقة، يجعل أداء الهاتف أقوي من أي هاتف منافس من ذات الفئة نوع المعالج هو apple a15 bionic.

الهاتف متاح منه 3 إصدارات مميزة مع ذاكرة تخزين فائقة السرعة نوعها nvme، النسخة الأولى سعتها 128 جيجا بايت والثانية 256 جيجا بايت، والثالثة 512 جيجا بايت جميعهم يملكون نفس سعة الذاكرة العشوائية 4 جيجا رام.