Qualcomm تغيّر عالم الهواتف بمعالج متطور

أعلنت Qualcomm عن معالجها الجديد Snapdragon 8 Gen 1 الذي يتوقع أن يحدث ثورة في عالم الهواتف الذكية التي ستطرح منذ بداية العام القادم.

وخلال حدثها التقني الذي عقدته مؤخرا أشارت Qualcomm إلى أن المعالج الجديد هو أول معالج لها اعتمدت فيه معيارية ARM الجديدة كليا Armv9، فضلا عن احتواء هذا المعالج على 8 أنوية، نواة Cortex-X2 تعمل بتردد يصل إلى 3 غيغاهيرتز، و3 أنوية Cortex-A710 تعمل بتردد 2.5 غيغاهيرتز، و4 أنوية Cortex-A510 تعمل بتردد 1,8 غيغا هيرتز.

وبفضل معيارية 4 نانومتر التي بني فيها هذا المعالج تمكنت شركة Qualcomm من تصميم محتوياته لتكون أكبر إنتاجية وأصغر حجما بنفس الوقت، كما أكدت الشركة أن معالجها الجديد سيكون أقل استهلاكا للطاقة بمعدل 30% تقريبا مقارنة بأحدث معالجات Qualcomm الموجودة حاليا، فضلا عن أن معالج الرسوميات من نوع Adreno المدمج فيه سيكون ذا كفاءة عالية جدا ويتمتع باستهلاك قليل للطاقة أيضا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن Snapdragon 8 Gen 1 سيظهر في هواتف اندرويد الرائدة التي ستطرح منذ بداية العام القادم، والتي سيكون من بينها هاتف GT 2 Pro المتطور من Realme .