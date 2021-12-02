طريقة حساب مصنعية الذهب في السعودية 

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عمر شويل - جدة طريقة حساب مصنعية الذهب في المملكة العربية السعودية، مصنعية الذهب هي القيمة الإضافية التي يقوم بائع الذهب بإضافتها إلى سعر كل جرام ذهب، وتختلف هذه القيمة من صائغ لآخر، وعندما يذهب بعض الأفراد لشراء الذهب يقعون في حيرة من معرفة قيمة المصنعية وهل تعرضوا للنصب أم لا، لذا نقدم لكم كيفية حساب مصنعية الذهب بسهولة لعيار 18، 21، 24.

طريقة حساب مصنعية الذهب في المملكة

يتم حساب مصنعية الذهب لأي قطعة ذهبية عيار 18 أو 21 أو 24 من خلال المعادلة:

عيار القطعة المراد شراؤها * وزن القطعة مضاف إليه قيمة المصنعية، لذا يمكننا حساب مصنعية قطعة الذهب عن طريق حساب الفرق بين سعر القطعة الذهبية النهائي وسعر القطعة بحساب الصائغ، وهنا يتضح أن حساب المصنعية يتوقف على عدة عوامل، وهي: سعر جرام الذهب، وعيار الذهب، والرسوم التي يفرضها الصائغ على القطعة.

أسعار بيع وشراء الذهب في السعودية

أسعار بيع وشراء الذهب في السعودية اليوم، إذا كنتي من المهتمين بشراء وبيع الذهب، فعليك التعرف على أسعار البيع والشراء داخل محلات الذهب في المملكة العربية السعودية، حيث بلغ سعر بيع الذهب عيار 24 ( 219.25) بينما وصل سعر الشراء 249.25، أما سعر بيع عيار 18 فقد بلغ 163.19، وسعر الشراء 203.19 ريال، وعيار 21 بلغ سعر بيعه 191.22، وسعر شراؤه 288.22 ريال سعودي.

متى ينخفض سعر الذهب في السعودية

متى ينخفض سعر الذهب في السعودية، هناك العديد من العوامل التي تشير إلى انخفاض سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، وهي: