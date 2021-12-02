نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل خريطة الثلج الجديدة لمالكي هواتف أيفون وكيفية تفعيل خريطة الثلج في أيفون للمستخدمين في المقال التالي
تفاصيل خريطة الثلج في هواتف أيفون، تعتبر هواتف أيفون من أفضل الهواتف الحديثة التي يمكن أن يستخدمها الفرد بسبب المزايا والخصائص والخدمات المقدمة من شركة آبل في تلك الهواتف من أجل العملاء، ومن فترة لأخرى تقوم شركة آبل بتوفير تحديثات جديدة في هواتفها حتى توفر الراحة للعملاء مستخدمي هواتف أيفون، ومؤخرًا توضح الصحيفة البريطانية the sun عن إطلاق شركة آبل ميزة جديدة في هواتف أيفون وهي ميزة خريطة الثلج في الأيفون ورغم أن الكثير لا يعلم عنها ولكنها ميزة رائعة نعرفكم على المزيد من التفاصيل الخاصة بها في السطور القادمة.
خاصية خريطة الثلج بهواتف أيفون
تلك الخاصية الجديدة تدور حول معرفة المستخدم الأماكن التي على وشك أن يتساقط المطر بها وخاصةً بفصل الشتاء حتى يكون المستخدم على علم بتلك الأماكن لكي يبتعد عنها أو يتخذ إجراءته الكافية من أجل هذا الشأن، ومن خلال تلك الميزة تظهر الخريطة المخفية على التطبيق وهي Snow map التي تعمل من خلال تطبيق Iphone weather وهذا التطبيق تم توفيره في التحديث الأخير لهواتف أيفون ISO 15 الذي تم تحديثه بنهاية شهر سبتمبر الماضي، كما أنه يوضح الطقس الحقيقي للمستخدم لمعرفة حالة الجو البارد أو المثلج لأن العديد من الأشخاص يعتمدون على معرفة حالة الطقس قبل خروجهم منهم المنزل لتحديد رحلتهم ويومهم.
كيفية تفعيل خريطة الثلج في أيفون للمستخدمين
وقد ذكرت شركة آبل الخطوات التالية من أجل تفعيل مستخدمي أيفون لخاصية خريطة الثلج في أيفون وهي:
- يجب أن يعمل الهاتف بالنسخة الأخير من نظام التشغيل المحدثة بشهر سبتمبر ISO 15 وأما إذا لم يكن الهاتف محدثًا يتم التوجه للاعدادات على الهاتف وتحديد خدمة عام ومنها تحديث البرنامج.
- وبعد ذلك يتجه المستخدم لتطبيق الطقس على الهاتف وبعدها الضغط على إعدادات ويليها زر الخصوصية ومن ثم زر خدمات الموقع وعلى المستخدم أن يقوم بتحديد موقعه ومن ثم تفعيل زر دائمًا.
- وهذا حتى يتم التأكد من أن التطبيق يقوم بإرسال الطقس بشكل يومي.
- ويتم بعد ذلك تحديد نوعية الاشعارات التي يريد المستخدم أن تظهر له وتحديد خاصية stay dry لمعرفة حالة الطقس وتساقط الثلوج.
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