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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن جواهر فري فاير بال ID بطريقة شرعية احصل على 1000 جوهرة يومياً في المقال التالي
طريقة شحن جواهر فري فاير بال ID لعبة فري فاير واحدة من أشهر ألعاب الفيديو الموجودة في الوقت الحالي، وتتمتع هذه اللعبة بمجموعة من الخصائص المميزة التي كانت سبب في شهرة هذه اللعبة ومن أحد هذه الخصائص ما يعرف بجواهر لعبة فري فاير، هذه الجواهر التي تستخدم في فتح الكثير من الخصائص المميزة في اللعبة لذلك تعتبر خطوة ضرورية بالنسبة للكثير من مستخدمين هذه اللعبة وسنحدثكم عن كيفية شحن جواهر فري فاير بدون رقم هاتف.
طريقة شحن جواهر فري فاير بال ID
- جواهر لعبة فري فاير من الأمور الأساسية التي يجب الحصول عليها واستخدامها بشكل مستمر، وذلك لأنها تسهل على المستخدمين فرصة الفوز وإنجاز الكثير من المهام وبالتالي يحتاج مستخدم اللعبة إلى شحنها بشكل مستمر، وتعتبر هذه العملية مكلفة بعض الشيء، لذلك يبحث المستخدمين عن طرق جديدة لشحن جواهر فري فاير.
- من الممكن أن يتم شحن جواهر free fire من خلال تجميع نقاط جوجل، حيث يتم ذلك من خلال مشاهدة بعض إعلانات التطبيقات أو الحصول عدد من البرامج الجديدة ومن خلال ذلك يتم تجميع عدد من نقاط جوجل في رصيد المستخدم.
- ومن ثم يتم تحويل هذه النقاط إلى جواهر وتنقلها إلى حساب المستخدم في لعبة فري فاير، وتعتبر هذه الطريقة المفضلة لدى الكثير من مستخدمين اللعبة لأنها سهلة وخطواتها بسيطة.
خطوات تغيير الحساب الخاص بك إلى حساب أمريكي
و من الطرق المضمونة لشحن جواهر فري فاير بالحساب ولكي يتم تحويل حساب المستخدم على جوجل إلى حساب أمريكي يجب أن يتم إتباع الخطوات التالية:
- يقوم المستخدم بفتح متجر جوجل من الجهاز المستخدم ثم يقوم بفتح قائمة الخصائص من خلال الضغط على الثلاث نقاط الموجودين في أعلى الصفحة.
- ثم يقوم المستخدم بالضغط على كلمة تبديل إلى وسيلة دفع متاحة، ثم يقوم بالضغط على علامة جوجل كروم الموجودة في أسفل الصفحة لكي تبدأ عملية التحويل.
- يقوم المستخدم بفتح إعدادات جوجل، ثم يقوم بالضغط على تحويل الدولة واختيار الولايات المتحدة.
- لكي يتم تطبيق الخطوات السابقة يجب أن يقوم المستخدم بالضغط على كلمة حفظ.
- بعد الانتهاء من الخطوات سيتم تلقائي تجميع مجموعة من النقاط وتحويلها إلى حساب المستخدم ثم يتم استخدامها في شراء جواهر لعبة فري فاير.
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