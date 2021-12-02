أغلبها مؤيدة للحكومة الصينية.. ”تويتر” تلغي نحو 3500 حساب

ألغت شركة "تويتر" من منصتها للتواصل الاجتماعي نحو 3500 حساب، قالت أنها كانت تستخدم في عمليات دعاية سياسية لحساب حكومات عدة.
وقالت المنصة إنّ القسم الأكبر من تلك الحسابات (2048 حسابا) أغلقت لأنها كانت تنقل الخطاب الرسمي للحزب الشيوعي الصيني حول معاملة أقلية "الأويغور" التي تقول منظمات حقوقية إن نحو مليون فرد منها محتجزون في معسكرات عمل قسري.
وأضافت المنصة أن مئات الحسابات الأخرى أغلقت لارتباطها بشركة مقربة من الحكومة في مقاطعة شينغيانغ الصينية حيث يعيش معظم الأويغور.
أما الحسابات الأخرى التي ألغيت فقالت عنها المنصة إنها تروج لعمل الحكومات في كلّ من المكسيك وروسيا وتنزانيا وأوغندا وفنزويلا.
وكانت شركة "فيسبوك" قالت قبل يومين إنها أحبطت عملية من الصين استخدمت حسابات زائفة لتأجيج التوترات مع الولايات المتحدة.
يذكر أن الصين حجبت مواقع التواصل الاجتماعي الأميركية مثل "فيسبوك" و"تويتر"، و"إنستغرام"، و"يوتيوب"، والموسوعة التشاركية "ويكيبيديا"، إضافة إلى وسائل إعلام أجنبية عديدة وذلك بواسطة "جدار معلوماتي عظيم" بناه النظام الصيني.
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