نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات بنصف الثمن عروض الإسبوع الأول من ديسمبر هايبر بنده حرق أسعار نهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات بنصف الثمن عروض الإسبوع الأول من شهر ديسمبر هايبر بنده حرق أسعار نهاية العام، إنطلق منذ أيام الشهر الأخير شهر العروض ديسمبر الذي ينتظره الجميع لبدء أيام حرق أسعار لكافة السلع والأجهزة، نقدم لكم اليوم تخفيضات هايبر بنده المميزة شاشات تليفزيون وجوالات، تخفيضات بنصف الثمن عروض الإسبوع الأول من شهر ديسمبر هايبر بنده حرق أسعار نهاية العام.

تخفيضات بنصف الثمن عروض الإسبوع الأول من ديسمبر

تتوفر شاشة تلفزيون سكاي وورث SKYWORTH جوجل أندرويد ( 70SUC9400 ) ذكي فائق الوضوح حجم 70 بوصة، بسعر 3099 ريال بدلا من 4499 ريال، كما يتوفر شاشة ضمن عروض الإسبوع الأول من ديسمبر عروض نهاية العام هايبر بنده تلفزيون TCL دقة عالية 3840 X 2160 حجم 65 بوصة 4K ( 65T615 )، بسعر 2799 ريال بدلا من 3499 ريال، يتوفر كذلك شاشة تليفزيون توشيبا HDR حجم 58 بوصة 4K، بسعر 2899 ريال بدلا من 3099 ريال.

عروض الشاشات هايبر بنده

تتوفر عروض مذهلة على الشاشات حيث تتوفر شاشة تلفزيون جوجل SKYWORTH حجم 55 بوصة 4K أندرويد زكي ( 555UC8300 ) ، بسعر 2199 ريال بدلا من 2799 ريال، كما يتوفر ضمن عروض الإسبوع الأول من ديسمبر هايبر بنده تخفيضات بنصف الثمن تليفزيون إمبكس جلوريا حجم 50 بوصة 4K بسعر 1499 ريال بدلا من 1899 ريال، يتوفر كذلك تليفزيون توشيبا اندرويد حجم 43 بوصة، بسعر 1799 ريال بدلا من 2099 ريال، كما يتوفر تليفزيون توشيبا HD حجم 32 بوصة ( 32S2800EE )، بسعر 899 ريال بدلا من 1099 ريال.

عروض الجوالات هايبر بنده

يتوفر جوال SAMSUNG A52 مع تقنية الجيل الخامس 5G بسعر 1559 ريال بدلا من 1659 ريال، يتوفر جوال XIAOMI REDMI 10 مع تقنية الجيل الرابع 4G بسعر 549 ريال بدلا من 649 ريال، ويتوفر جوال XIAOMI REDMI 9A مع تقنية الجيل الرابع 4G بسعر 369 ريال بدلا من 399 ريال، كما يتوفر ضمن عروض حرق أسعار جوال VIVO Y 72 مع تقنية الجيل الخامس 5G بسعر 1199 بدلا من 1299 ريال، كما يتوفر جوال VIVO Y51 مع تقنية الجيل الرابع 4G بسعر 899 ريال بدلا من 999 ريال، ويتوفر جوال VIVO YS 35 مع تقنية الجيل الرابع 4G بسعر 999 بدلا من 1149 ريال، هذا وقد قدمنا لكم تخفيضات بنصف الثمن عروض الإسبوع الأول من شهر ديسمبر هايبر بنده حرق أسعار نهاية العام.