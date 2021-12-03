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عمر شويل - جدة تخفيض %50 على جميع الأجهزة الكهربائية ضمن عروض نهاية العام اكسترا الجمعة الصفراءـ يوفر اكسترا مجموعة هائلة من العروض تستمر حتى نهاية العام ومن الجدير بالذكر أنه يمكنك الحصول على خصم إضافي 20%بخلاف الخصم على كل منتج لحاملي بطاقات البنك العربي الوطني ندى أو الإئتمانية، نبدأ عروض اليوم ب فيليبس قلاية بدون زيت سعة 0.8 كيلو 4.1 لتر باللون الأسود، 1400 واط ضمن عروض الجمعة الصفراء بسعر 299 ريال بدلا من 599 ريال توفير 300 ريال تخفيض 50%، ويمكنك تقسيط المبلغ ودفع قسط شهري 15 ريال فقط لمدة 3 سنوات، تخفيض %50 على جميع الأجهزة الكهربائية ضمن عروض نهاية العام اكسترا الجمعة الصفراء.

تخفيض %50 على جميع الأجهزة الكهربائية

يتوفر كينوود مفرمة الخضار 400 واط سعة 0.5 لتر سرعتين مع وعاء إضافي باللون الأبيض، ضمن عروض نهاية العام الجمعة الصفراء بسعر 95 ريال بدلا من 189 ريال توفير 94 ريال تخفيض 50%، ويمكنك تقسيط المبلغ ودفع قسط شهري 5 ريال فقط لمدة 3 سنوات، كما يتوفر ضمن عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية فيليبس محضر الطعام 600 واط وعاء 1.3 لتر سرعتين باللون الأسود، بسعر 199 ريال بدلا من 398 ريال توفير 199 ريال تخفيض 50%، ويمكنك تقسيط المبلغ ودفع قسط شهري 10 ريال فقط لمدة 3 سنوات.

عروض نهاية العام اكسترا الجمعة الصفراء

تتوفر كلاس برو برادة ماء حار بارد 520 واط باللون الأبيض، سعة الماء الساخن 5 لتر وسعة الماء البارد 2 لتر، ضمن عروض الجمعة الصفراء بسعر 379 ريال بدلا من 599 ريال توفير 220 ريال تخفيض 37%، ويمكنك تقسيط المبلغ ودفع قسط شهري 19 ريال فقط لمدة 3 سنوات، كما يتوفر ضمن عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية عجان كلاس برو 700 واط باللون الرمادي سعة 4.3 لتر عدد ثماني سرعات، بسعر 249 ريال بدلا من 508 ريال توفير 259 ريال تخفيض 51%، ويمكنك تقسيط المبلغ ودفع قسط شهري 12 ريال فقط لمدة 3 سنوات.

عروض ديسمبر على الأجهزة الكهربائية

تتوفر ديلونجي ماكينة إعداد القهوة بأنواعها إسبريسو، كابتشينو ولاتية ستيل سعة 1.1 لتر، ضمن عروض الجمعة الصفراء بسعر 799 ريال بدلا من 1199 ريال توفير 400 ريال تخفيض 34%، ويمكنك تقسيط المبلغ ودفع قسط شهري 39 ريال لمدة 3 سنوات، كما يتوفر ضمن تخفيضات الأجهزة الكهربائية من اكسترا ميكروويف سولو ال جي سعة 42 لتر باللون الأسود، بسعر 669 ريال بدلا من 1049 ريال توفير 380 ريال تخفيض 37%، ويمكنك تقسيط المبلغ ودفع قسط شهري 32 ريال لمدة 3 سنوات، هذا وقد قدمنا لكم تخفيض %50 على جميع الأجهزة الكهربائية ضمن عروض نهاية العام اكسترا الجمعة الصفراء.