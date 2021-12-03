نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “حملها في دقائق” خطوات تحميل جراند ثفت أوتو 6 الإصدار الأخير grand theft auto 2022 في المقال التالي
منذ أن تم صدور هذه اللعبة وجد لها عدد كبير من المترقبين لها وخاصة منذ أن تم إصدار لعبة جراند ثفت أوتو v في 2013 على البلايستيشن 3 والحاسب الشخصي ويخبرنا هاندرسون المسرب لأخر أخبار اللعبة بأنها في الجزء الأخير بانه سوف تظهر عدة شخصيات للعب ومنهم أمراه ، وتتغير خريطة اللعبة لتكون مثل لعبة فورتنايت وسوف نتحدث عن أهم التفاصيل خلال السطور القادمة.
خطوات تحميل جراند ثفت أوتو 6
لقد أخبرنا هاند رسون بأنه يمكن انتظار هذه اللعبة حتى عام 2025 فانه سوف يتأخر إصدارها وذلك بسبب التطورات الضخمة التي تحدث فيها، وأن الشركة لا تريد الضغط على مطورون اللعبة، ويوجد عدد كبير من الشخصيات داخل اللعبة مما يدل على مدى الأثارة والتشويق، وصرحت التسريبات بوجود شخصية أنثوية.
أصبح الجميع يتفقد ظهور اللعبة وينتظرون بزوغ فجر ظهورها في 2025، وبعض التسريبات توضح بأن اللعبة سوف تكون في مدينة Vice City وتسريبات أخرى توضح بأنها سوف تكون في عهد الثمينات.
خصائص لعبة جراند ثفت أوتوا 6 الجديدة
لقد تم التعرف على خصائص اللعبة من خلال الإعلانات التي تم صدورها من قبل شركة روكستار على الإنترنت حيث لم يتم تحديد موعد لظهورها بعد، ومع وجود الإعلانات عنها وبعض التسريبات استطعنا أن نتعرف عليها ومن أهم هذه الخصائص:
- تميزت بتغيرات الطقس داخلها.
- وجود تحسينات بصرية جديدة.
- تطوير اللعبة حيث أصبح التدمير بها واسع النطاق.
- جعل لها روكستار فريق مكون من 100 عضو للعمل على المؤثرات البصرية وذلك يدل على مدى دقتها الشديدة.
- تستطيع اللعبة أن تنقل لنا واقعية دقيقة وهذا ما يبحث عنه المطورون .
- تميزت بجود حشرات صغيرة حول الشخصيات ووجود الإمطار والضباب كل ذلك مؤثرات فعلية نفتقدها في اللعب الأخرى .
- وجود بها واقعية بصرية رائعة لانهيار ناطحات السحاب والمباني وانهيار ناطحات سحب الأبنية.
- تشبه الخريطة الخاصة بها خريطة لعبة فورتنايت وهذا أمر ليس بجديد.
- سوف تحدث اللعبة ضجة كبيرة بشأن الالعاب الأخرى وخاصة بعد التطورات التي حدثت داخل اللعبة.
- تكون اللعبة بمثابة مشروع ضخم من قبل شركة روكستار يعمل على تطويرها ولم يحدد موعد نزولها وتحميلها بعد.
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