“حملها في دقائق” خطوات تحميل جراند ثفت أوتو  6 الإصدار الأخير grand theft auto 2022

منذ أن تم صدور هذه اللعبة وجد لها عدد كبير من المترقبين لها وخاصة منذ أن تم إصدار لعبة جراند ثفت أوتو v في 2013 على البلايستيشن 3 والحاسب الشخصي ويخبرنا هاندرسون المسرب لأخر أخبار اللعبة بأنها في الجزء الأخير بانه سوف تظهر عدة شخصيات للعب ومنهم أمراه ، وتتغير خريطة اللعبة لتكون مثل لعبة فورتنايت وسوف نتحدث عن أهم التفاصيل خلال السطور القادمة.

خطوات تحميل جراند ثفت أوتو 6

لقد أخبرنا هاند رسون بأنه يمكن انتظار هذه اللعبة حتى عام 2025 فانه سوف يتأخر إصدارها وذلك بسبب التطورات الضخمة التي تحدث فيها، وأن الشركة لا تريد الضغط على مطورون اللعبة، ويوجد عدد كبير من الشخصيات داخل اللعبة مما يدل على مدى الأثارة والتشويق، وصرحت التسريبات بوجود شخصية أنثوية.

أصبح الجميع يتفقد ظهور اللعبة وينتظرون بزوغ فجر ظهورها في 2025، وبعض التسريبات توضح بأن اللعبة سوف تكون في مدينة Vice City وتسريبات أخرى توضح بأنها سوف تكون في عهد الثمينات.

خصائص لعبة جراند ثفت أوتوا 6 الجديدة

لقد تم التعرف على خصائص اللعبة من خلال الإعلانات التي تم صدورها من قبل شركة روكستار على الإنترنت حيث لم يتم تحديد موعد لظهورها بعد، ومع وجود الإعلانات عنها وبعض التسريبات استطعنا أن نتعرف عليها ومن أهم هذه الخصائص: