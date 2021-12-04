نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تنزيل لعبة ببجي موبايل لايت وما هي مواصفات الإصدار من pubg mobile lite 2021 في المقال التالي
من موقعنا نقدم لكم خطوات تنزيل لعبة ببجي موبايل لايت حيث تعتبر لعبة ببجي موبايل لايت هي الإصدار المصغر من لعبة ببجي موبايل، حيث أنها تتماشى بشكل رئيسي مع الهواتف الذكية ذات الجودة المتوسطة والضعيفة التي تحتوي على ذاكرة وصول العشوائي تتراوح من 500 ميجا بايت حتى 1 جيجابايت ورغم ذلك فإن اللعبة توفر الفرصة للعديد من محبي وهاوي اللعبة الكثير من التجارب المذهلة حول ألعاب لا تنسى، وفيما يلي سنتعرف بالتفصيل على الخطوات اللازمة لتنزيل لعبة ببجي موبايل لايت.
خطوات تنزيل لعبة ببجي موبايل لايت
لضمان تنزيل ببجي لايت موبايل وعدم ومواجهة أي مشاكل أثناء عملية التنزيل يرجى اتباع التفاصيل التالية بدقة:
- في البداية يجب الذهاب إلى موقع لعبة ببجي موبايل لايت الرسمي.
- بعد ذلك يرجى النقر على الزر الخاص بتنزيل اللعبة الذي يتواجد في أعلى يمين الموقع.
- الخطوة الثانية هي أنه بعد الضغط على ملف التنزيل السابق ذكره APK الخاص بالحصول على ملف الإصدار الخاص بلعبة ببجي موبايل لايت الإصدار الحالي يرجى الانتظار حتى يتم اكتمال الإجراء، والجدير بالذكر أن حجم الملف يبلغ حوالي 714 ميجا بايت، لهذا الغرض يجب على اللاعبين الحرص على التأكد من مساحة التخزين الخاصة بأجهزتهم وتفريغ مساحة كافية لتنزيل اللعبة عليها.
- الخطوة الأخيرة هي أن اللاعبين يتوجب عليهم التأكد من تفعيل خاصية التثبيت من مصدر غير معروف، في حال لم يكن الأمر كذلك، فاحرصوا على التحقق من تشغيل هذه الخاصية لتتم عملية التنزيل الخاصة بلعبة ببجي لايت موبايل بشكل سليم.
خصائص ومميزات لعبة ببجي لايت موبايل
هناك العديد من الخصائص التي تختلف بها هذه النسخة عن النسخة الاعتيادية من اللعبة التي تتمثل في أن:
- حجم الخريطة الخاص باللعبة مصغر.
- بالإضافة إلى أن عدد اللاعبين يصل إلى 60 لاعب على عكس عدد اللاعبين الضخم على النسخة الاعتيادية.
- بالإضافة إلى أن المساحة الخاصة باللعبة هي 600 ميجابايت، ومساحة الرام التي تعمل عليه هو 1 جيجابايت ولا يتخطى 500 جيجابايت.
- والجدير بالذكر أنه مهما كانت المواصفات التي يتميز بها جهازك متوسطة أو ضعيفة فباستطاعتك تحميل لعبة بيجي موبايل لايت والاستمتاع بها مع الأصدقاء والفوز على الفرق الأخرى والفوز باللقب النهائي.
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